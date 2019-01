Motorsport: 28 Fahrerinnen in nächster Runde der W-Series

Melk/Wien (APA) - 28 von 54 Fahrerinnen haben sich am vergangenen Wochenende im ÖTC Fahrtechnikzentrum Melk/Wachauring für die nächste Runde der Ausscheidung für die neue W-Series qualifiziert. Zur Jury in Niederösterreich hatten neben Profis der ÖAMTC-Fahrtechnik auch die ehemaligen Formel-1-Fahrer David Coulthard und Alexander Wurz sowie mit Lyn St. James eine ehemalige Indy-500-Starterin gehört.

Die W-Series ist die neue Frauenrennserie des Internationalen Automobilverbandes (FIA) und wurde mit dem Ziel ins Leben gerufen, Frauen im Motorsport zu fördern und in Zukunft wieder Fahrerinnen bis in die Formel 1 zu bringen. In Melk mussten sich die Pilotinnen an sechs fahraktiven Stationen u.a. hinsichtlich der Faktoren Geschwindigkeit, Geschicklichkeit, Reaktionsfähigkeit und Fahrgefühl bewähren.

Weiter geht es für die 28 Ende März bei einem viertägigen Test im Formel-3-Boliden der W-Serie, dem Tatuus F318, in Almeria in Spanien. 18 Pilotinnen dürfen dann die sechs Rennen der Debütsaison 2019 im Rahmen der D bestreiten. Los geht es am 5. Mai in Hockenheim.

