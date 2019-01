Rohstoffe (11.00) - Brent-Ölpreis hält Vortagesgewinne

Wien (APA) - Der Brent-Ölpreis hat am Mittwochvormittag seine Gewinne vom Vortag halten können. Der als wichtige Ölpreisbenchmark geltende Future auf die Rohölsorte Brent notierte gegen 11.00 Uhr in London bei 59,88 Dollar je Barrel (159 Liter). Am Dienstag notierte der Brent-Future zuletzt bei 61,32 Dollar. Sanktionen der USA gegen den Ölsektor Venezuelas und Hoffnungen auf eine Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China stützten die Preise.

Zum einen sorgte die politische Krise in Venezuela und damit verbundene Sanktionen der USA gegen dem ölreichen Land schon am Dienstag für Verunsicherung am Markt. Der Produktionsrückgang in Venezuela dürfte stärker ausfallen als die Höhe der wegfallenden Exporte in die USA von ca. 500.000 Barrel pro Tag, schreiben die Experten der Commerzbank.

Auch in Libyen ist die Produktion derzeit eingeschränkt, heißt es weiter von den Rohstoff-Experten. Das größte Ölfeld des Landes bleibt nach Angabe der staatlichen Ölgesellschaft NOC solange geschlossen, bis die bewaffneten Gruppen die Besetzung des Landes beenden.

Der Preis für OPEC-Öl ist am Dienstag auf 59,71 Dollar pro Barrel gestiegen. Am Montag hatte das Barrel nach Angaben des OPEC-Sekretariats in Wien noch 59,57 Dollar gekostet. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis zeigte sich mit leichten Aufschlägen. Im Londoner Goldhandel wurde heute gegen 11.00 Uhr die Feinunze (31,10 Gramm) bei 1.313,37 Dollar (nach 1.310,73 Dollar am Dienstag) gehandelt.