Pressestimmen zur Abstimmung über mehrere Änderungsanträge zum Brexit

Wien/London (APA/dpa) - Die Abstimmung über mehrere Änderungsanträge zum Brexit-Plan von Theresa May kommentieren europäische Tageszeitungen am Mittwoch wie folgt:

„Times“ (London):

„Es besteht kaum ein Zweifel, dass Brüssel geneigt ist, mit Theresa May kurzen Prozess zu machen. EU-Regierungschefs und EU-Beamte haben in den vergangenen Tagen darauf bestanden, dass der Brexit-Vertrag geschlossen ist und nicht erneut verhandelt werden kann. Die meisten sind bei der Linie geblieben, dass jeder Versuch, den Backstop (die Notfall-Lösung für Nordirland) durch eine zeitliche Begrenzung zu verwässern, bedeuten würde, dass dies kein Backstop mehr wäre. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat das gerade erst wiederholt. Zudem ist fraglich, welche alternativen Maßnahmen noch gefunden werden könnten, die nicht längst erwogen und abgelehnt wurden. Viele werden unwillig sein, Optionen in Erwägung zu ziehen, durch die die Solidarität mit (dem EU-Mitglied) Irland untergraben werden könnte. Dennoch sollte die EU erkennen, dass sie nachgeben muss, wenn es irgendeinen Brexit-Deal geben soll.“

„Telegraph“ (London):

„Es gibt Widersprüche in der jüngsten Haltung der Premierministerin. Sie sagte den Abgeordneten, sie sei weiterhin gegen eine harte Grenze auf der Insel Irland. Dafür sollte der Backstop eine Garantie sein, falls es bis 2021 keinen dauerhaften Handelsvertrag gibt. Aber sie hat versprochen zu tun, wozu sie die Brexit-Befürworter seit Monaten drängen, nämlich eine „bedeutende und rechtlich verbindliche“ Änderung des Vertrags zu erreichen und nicht nur die Rückversicherungen, die sie zuvor angeboten hatte. (...) Frau May steht jetzt voll hinter ihrer Aufgabe und man muss ihr alles Gute wünschen. Auch wenn wir zuweilen ihre Taktik kritisiert haben, haben wir nie bezweifelt, dass sich darum bemüht, der Referendumsentscheidung zu folgen und die EU im März zu verlassen - anders als die Labour-Partei, die nun offiziell ein Hinauszögern des Vorgangs unterstützt. Sie sagte, die Abgeordneten könnten nicht immer wieder sagen, was sie nicht wollen, sondern müssten sich auf etwas festlegen. Was auch immer das ist, Brexit muss Teil davon sein.“

„Irish Independent“ (Dublin):

„Wie können sich die EU-Verhandler auf britische Politiker einlassen, die nicht an eine objektive Realität zu glauben scheinen? Vor weniger als zwei Monaten sagte Theresa May dem Unterhaus: „Es gibt keinen Deal ohne Backstop, und ohne Backstop gibt es keinen Deal“. (...) Dennoch marschierte Frau May gestern in dieselbe Kammer und ermunterte die Abgeordneten, den Backstop - eine Maßnahme, an deren Gestaltung sie selbst mitgewirkt hat - zugunsten einer nebulösen, nicht genauer spezifizierten Alternative über Bord zu werfen. (...) Es ist nun klar, dass Frau Mays Prioritäten sich verschoben haben. Statt einen glaubwürdigen Austrittsvertrag zu verhandeln, bastelt sie nun an einem Faustischen Pakt, um eine Spaltung der Konservativen Partei zu verhindern.“

„News Letter“ (Belfast):

„Die EU hat schnell jegliche Änderungen am Austrittsvertrag abgelehnt, aber in den letzten Wochen haben sich ganz klar kleine Risse aufgetan, die zeigen, dass ein Großteil des Establishments in Brüssel sehr an einem Deal interessiert ist. Man kann nicht mehr behaupten, dass das Vereinigte Königreich keine Position hat, die es vertreten und durchsetzen kann. Jetzt hat es eine. Nordirland befindet sich in der bemerkenswerten Situation, dass seine Landgrenze jetzt die wichtigste Hürde für einen geordneten Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU bildet.

Das ist eine gefährliche Lage für Unionisten. Eine Mehrheit in Westminster könnte uns jederzeit (vom Vereinigten Königreich) abschneiden. Theresa Mays törichte Akzeptanz des Backstops Ende 2017 - obwohl sie von den Stimmen der DUP abhängt - zeigt das. Doch jetzt ist der Backstop in Gefahr. Der Weg ist noch lang, und die Zeit ihn zu gehen kurz. Aber heute Abend haben die Abgeordneten ein lebenswichtiges Zeichen dafür gesetzt, was bei Kompromissen bei der Souveränität zulässig ist und was nicht.“

„De Standaard“ (Brüssel):

„Wird dies nicht aber eine ‚Mission Impossible‘? In Kreisen Brüsseler Unterhändler heißt es immer wieder, dass Europa die Verhandlungen über den Backstop - einen fundamentalen Bestandteil des gesetzlich bindenden Scheidungsabkommens - nicht erneut aufmachen will. Dieses Versprechen wurde Irland gegeben und niemand will daran etwas ändern. EU-Ratspräsident Donald Tusk hat das nach der Abstimmung (im britischen Unterhaus) erneut klargemacht. Auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sagte, dass er nicht darauf zurückkommen will. Es dürfte nicht einfach werden, warnte May. Dennoch will sie es versuchen. Sie hofft, mit einem Mandat des Parlaments den Durchbruch erzwingen zu können. Und sollte sie bitter enttäuscht aus Brüssel nach Hause kommen, kann sie den schwarzen Peter eines eventuellen ‚No Deal‘ leichter an Europa weiterreichen.“