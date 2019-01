Österreichs Anteil notleidender Kredite am BIP auf 0,3 % gesunken

Brüssel (APA) - Österreichs Anteil an notleidenden Krediten am BIP ist 2017 deutlich gesunken. Von 2014 auf 2017 gab es einen Rückgang von 2,2 auf nunmehr 0,3 Prozent, geht aus jüngsten Daten von Eurostat vom Mittwoch hervor. 2014 musste Österreich noch den zweithöchsten Anteil fauler Kredite hinnehmen, nun ist es nur mehr Rang sieben.

Am höchsten liegt Slowenien mit 4,0 Prozent Anteil am BIP, vor Portugal (1,3 Prozent) und Tschechien (1,1 Prozent). Insgesamt wiesen zehn EU-Staaten 2017 überhaupt keinen zumindest nennenswerten Anteil fauler Kredite auf (0,0 Prozent). In drei weiteren Staaten fehlten Daten.

Ein Kredit wird als notleidend bezeichnet, wenn für Zins- oder Tilgungszahlungen der Fälligkeitstermin seit mehr als 90 Tagen verstrichen ist, oder wenn Zinszahlungen, die seit mindestens 90 Tagen fällig sind, bezweifeln lassen, dass die Zahlungen vollständig geleistet werden.

Bei den Garantien des Staatssektors hat Österreich seine Werte ebenfalls deutlich verbessert. Waren es 2014 noch 26,5 Prozent, sank der Anteil der Staatsgarantien am BIP auf nunmehr 15,8 Prozent. Das ist aber weiterhin Platz zwei, diesmal hinter Finnland (32,0 Prozent). Nach Österreich rangieren Deutschland (13,3 Prozent) und Luxemburg (12,2 Prozent).

Am anderen Ende liegt die Slowakei, die überhaupt keine Staatssektor-Garantien aufweist (0,0 Prozent).

Die Eurostat-Daten teilen sich in Eventualverbindlichkeiten und notleidende Kredite auf. Die Eventualverbindlichkeiten umfassen Garantien des Staatssektors, Verbindlichkeiten in Bezug auf öffentlich-private Partnerschaften, die nicht in der Bilanz des Staatssektors enthalten sind, sowie Verbindlichkeiten von Einheiten, die nicht im Sektor Staat klassifiziert sind, aber vom Staatssektor kontrolliert werden (öffentliche Kapitalgesellschaften). Eurostat verweist darauf, dass Eventualverbindlichkeiten ihrer Art nach „nur potenziell und keine tatsächlichen Verbindlichkeiten sind“.