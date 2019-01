Fünf Grippe-Tote in der Vorwoche in Montenegro gemeldet

Podgorica (APA) - In der Vorwoche sind in Montenegro fünf Menschen einer Grippe-Erkrankung erlegen, darunter auch ein zweijähriges Kind. Wie das Institut für öffentliche Gesundheit in Podgorica mitteilte, seien vier von fünf Grippe-Toten gegen die Saison-Grippe geimpft gewesen.

Insgesamt wurden in der Vorwoche 386 Grippefälle registriert. Die meisten Kranken sind 20 bis 64 Jahre alt. Die Zahl der Grippe-Erkrankten sei in Montenegro im Steigen und dürfte in den kommenden Wochen ihren Höhepunkt erreichen, teilte das Institut mit.