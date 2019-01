Geschäftsklima in Eurozone gesunken

Brüssel (APA/Reuters) - Das Geschäftsklima in der Eurozone hat sich im Jänner den siebenten Monat in Folge verschlechtert. Der entsprechende Indikator fiel von 107,4 Zählern im Dezember auf 106,2 Punkte, wie die EU-Kommission am Mittwoch mitteilte. Es ist das niedrigste Niveau seit November 2016.

Am Donnerstag wird die erste Schätzung des Statistikamtes Eurostat zum Bruttoinlandsprodukt erwartet. Experten rechnen damit, dass die 19 Länder der Eurozone im vierten Quartal 2018 auf ein Wirtschaftswachstum von 0,2 Prozent zum Vorquartal kamen. Damit würde das Tempo aus dem Sommer gehalten werden. Es war allerdings das langsamste seit vier Jahren.