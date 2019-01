Siemens nennt neuerlichen Fusionsanlauf mit Alstom „unwahrscheinlich“

München/Paris (APA/Reuters) - Siemens plant nach eigenen Angaben keinen zweiten Anlauf zur Fusion seiner Bahntechniksparte mit dem Konkurrenten Alstom. „Das ist unwahrscheinlich“, sagte der zuständige Siemens-Vorstand Roland Busch am Mittwoch am Rande der Hauptversammlung in München. Falls die EU-Kommission den aktuellen Genehmigungsantrag der beiden Unternehmen ablehne, werde Siemens voraussichtlich eigene Wege gehen.

Zur Begründung sagte Busch, eine neu besetzte EU-Kommission nach dem turnusmäßigen Wechsel im Herbst werde an dieselben EU-Wettbewerbsregeln gebunden sein wie die gegenwärtige Kommission. Selbst wenn die Politik diese Regeln ändere, werde dies voraussichtlich mehrere Jahre dauern.

