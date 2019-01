Mazedoniens Außenminister überstand Misstrauensvotum im Parlament

~ --------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA150 vom 30.01.2019 muss es im zweiten Satz richtig heißen: Nur 20 der 120 Abgeordneten... (nicht:180) --------------------------------------------------------------------- ~ Skopje (APA) - Der mazedonische Außenminister Nikola Dimitrov hat am Dienstagabend ein von der oppositionellen Partei VMRO-DPMNE gegen ihn beantragtes Misstrauensvotum überstanden. Nur 20 der 120 Abgeordneten sprachen Dmitrov im Parlament in Skopje das Misstrauen aus, 59 Angeordnete stimmten laut Medienberichten gegen den Antrag.

Anlass für das Votum waren zwei Vereinbarungen, die Dimitrov mit den Nachbarstaaten geschlossen hatte: der Vertrag über gutnachbarschaftliche Beziehungen mit Bulgarien vom August 2017 sowie die Vereinbarung mit Griechenland über die Lösung des Namensstreites zwischen Skopje und Athen vom Juni des Vorjahres. Dimitrov sei seinen Aufgaben schlecht nachgekommen und habe die nationalen Interessen des Landes gefährdet, kritisierte die nationalkonservative Partei, die zwischen 2006 und Mitte 2017 an der Macht war.

Entsprechend der Vereinbarung mit Griechenland, die vergangene Woche auch vom Parlament in Athen bestätigt wurde, trägt das Balkanland nun den Namen Republik Nordmazedonien.