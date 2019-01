Skispringen: Auch Damen-Teambewerb bei WM in Seefeld

Seefeld (APA) - Der Skisprung-Teambewerb der Damen wird in das Programm der Nordischen Ski-Weltmeisterschaften 2019 in Seefeld (20. Februar bis 3. März) aufgenommen. Diesen Beschluss teilte der Internationale Skiverband (FIS) am Mittwoch offiziell mit. Dieser Bewerb findet am 26. Februar um 16.00 Uhr statt, einen Tag später findet der Einzelbewerb inklusive Qualifikation statt.

Die Aufnahme des Damen-Teamspringens in das Programm der Nordischen Ski-Weltmeisterschaften wurde vom FIS-Kongress im Jahr 2018 genehmigt. Allerdings hatten die Organisatoren zum damaligen Zeitpunkt nicht die Möglichkeiten, auch den Team-Wettkampf als WM-Bewerb aufzunehmen. Inzwischen sind aber an der Seefelder Schanze durch eine neue Infrastruktur die erforderlichen Kapazitäten vorhanden. Daher wurde vom Österreichischen Skiverband (ÖSV) kurzfristig die Aufnahme des Damen Skisprung-Teambewerbs ins WM-Programm vorgeschlagen und nun vom FIS-Vorstand nach eingehender Prüfung abgesegnet.

Die Einbeziehung des Damen-Teambewerbs in das WM-Programm erhöht die Gesamtzahl der Skisprung-Entscheidungen auf sechs, wobei die Damen mit der Einzel- und Mixed-Team-Konkurrenz nun drei Medaillen-Events haben.