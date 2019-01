Fußball: St. Pölten reiste ohne Ouedraogo und Davies in Trainingscamp

St. Pölten (APA) - Der SKN St. Pölten ist am Mittwoch ohne Issiaka Ouedraogo ins Trainingslager im türkischen Belek aufgebrochen. Außer dem an Rückenproblemen leidenden Angreifer fehlten beim Fußball-Bundesligisten auch George Davies (Knieprobleme) und Pak Kwang-ryong. Der Stürmer wird nach seinen Einsätzen für Nordkorea beim Asien-Cup ab 5. Februar in St. Pölten in die Vorbereitung einsteigen.

Der TSV Hartberg saß am Mittwoch ebenfalls im Flieger an die türkische Riviera. Im Camp in Lara fehlt den Steirern Neuzugang Mohamed Camara, der mit Malis Nachwuchs-Nationalteam beim U20-Afrika-Cup im Einsatz ist.