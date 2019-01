China signalisiert Zugeständnis vor neuer Handelsrunde mit USA

Washington/Peking (APA/Reuters) -

Kurz vor neuen Gesprächen in den USA hat China Zugeständnisse im Handelsstreit in Aussicht gestellt. Das Parlament soll bereits im März über ein neues Gesetz zum Schutz ausländischer Firmen abstimmen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua.

Damit sollen diese besser vor Einmischung durch die Regierung in Peking und vor Technologieklau bewahrt werden. Der stellvertretende chinesische Ministerpräsident Liu He wurde am Mittwoch in Washington erwartet, wo er am Donnerstag auch US-Präsident Donald Trump treffen soll.

Trump hatte Anfang Dezember mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping eine Stillhaltevereinbarung erzielt. Diese verhindert momentan, dass sich der Konflikt zwischen den beiden größten Wirtschaftsmächten der Welt zu einem Handelskrieg ausweitet. Allerdings läuft die Frist hierfür am 2. März aus. Gelingt bis dann keine Einigung, will Trump weitere massive Zölle gegen die Volksrepublik verhängen. Deren Wirtschaft wird durch den Streit bereits spürbar geschwächt, was auch die Aussichten für die Weltkonjunktur eintrübt.

Trump wirft China unfaire Handelspraktiken vor. Das hohe Defizit im Warenaustausch mit der Volksrepublik ist ihm ein Dorn im Auge. Um hier Abhilfe zu schaffen, wird Liu den Amerikanern wahrscheinlich ein neues Angebot auf den Tisch legen, das die Zusage deutlich höherer Bestellungen in den USA vorsieht. Heikler ist Trumps Forderung nach einem besseren Schutz des geistigen Eigentums von US-Unternehmen. „Bei den grundsätzlichen Kritikpunkten, dem erzwungenen Technologietransfer, gibt es eindeutig eine erhebliche Diskrepanz, wenn nicht gar einen breiten Abgrund zwischen beiden Seiten“, sagte eine Person, die mit den Gesprächen vertraut ist. Als entscheidend für deren Fortgang gilt die Frage, ob die Versprechen der Chinesen überprüft und durchgesetzt werden können.

In der US-Wirtschaft sind die Erwartungen gedämpft. „Ich glaube nicht, dass es ein weitreichendes Resultat geben wird“, sagte Erin Ennis vom Amerikanisch-Chinesischen Wirtschaftsrat. Handelsexperte Nicholas Lardy vom Peterson Institute for International Economics in Washington hofft, dass sich die Kontrahenten wenigstens so weit annähern, dass die noch einen Monat laufende Stillhaltefrist verlängert wird.

US-Finanzminister Steven Mnuchin äußerte jüngst mehrfach die Erwartung, dass die aktuellen Gespräche „signifikante Fortschritte“ bringen werden. Zugleich betonte er, dass die Anklage der US-Justiz gegen den chinesischen Netzwerkausrüster Huawei wegen mutmaßlichen Verstoßes gegen Iran-Sanktionen sowie Industriespionage bei der Deutschen-Telekom-Tochter T-Mobile US und der Handelskonflikt nichts miteinander zu tun hätten.

Auch Apple demonstrierte Zuversicht. „Ich bin optimistisch, dass beide Länder in der Lage sind, ihre Dinge zu regeln“, sagte Konzernchef Tim Cook der Nachrichtenagentur Reuters. Das Unternehmen hatte zuletzt stark unter einer geringeren iPhone-Nachfrage gelitten, insbesondere in China. Auch andere US-Konzerne wie Nvidia, 3M und Caterpillar führten Probleme im eigenen Geschäft auf die Schwäche der chinesischen Wirtschaft zurück.