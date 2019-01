Audi-Bänder in Ingolstadt stehen wegen Streiks in Ungarn weiter still

Ingolstadt/Györ (APA/Reuters) - Wegen des andauernden Streiks im ungarischen Motorenwerk Györ hat Audi die Zwangspause in Ingolstadt um weitere Tage verlängert. „Die Bänder stehen, bis Donnerstag gibt es keine Produktion“, sagte ein Firmensprecher am Mittwoch. Ob am Freitag ebenfalls pausiert werden müsse, sei noch offen. „Wir entscheiden tageweise.“

Audi kann seit Wochenbeginn am Stammsitz in Ingolstadt keine Fahrzeuge bauen, weil die Motoren aus Györ fehlen. In Neckarsulm und in anderen Werken läuft dem Sprecher zufolge die Produktion. Die Motoren aus Ungarn werden üblicherweise über Nacht per Bahn direkt an die Montagebänder geliefert; Lagerhaltung wird bei Teilen und Komponenten nur in geringem Umfang betrieben.

Der Audi-Standort Györ ist das größte Motorenwerk im Konzernverbund und versorgt auch Volkswagen. Die Beschäftigten vor Ort waren vergangene Woche in einen einwöchigen Streik getreten, der bis Donnerstagfrüh dauern soll. Die Gewerkschaft fordert eine Erhöhung der Löhne um 18 Prozent und eine Angleichung an die Bezahlung in anderen Werken in Ost- und Mitteleuropa.

