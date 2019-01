Handball: Bregenz-Gastspiel in Krems startet Liga-Bonusrunde

Wien (APA) - Am Freitag (beide 19.00 Uhr) startet in der oberen Hälfte der spusu-Handballliga der Kampf um die besten Viertelfinalplätze. Der einstige Serienmeister Bregenz, der nur knapp das erstmalige Verpassen des oberen Play-offs abwenden konnte, gastiert dabei in Krems. „Wir wollen von Beginn an zeigen, dass wir absolut zu Recht in der Bonusrunde gelandet sind“, erklärte Bregenz-Coach Jörg Lützelberger.

Durch die Punkteteilung nach dem Grunddurchgang ist das Feld zusammengerückt. Leader Krems liegt mit 14 Zählern nur noch 4 vor Schlusslicht Bregenz. Dazwischen rangieren Hard (12), das Überraschungsteam Graz (11) und Westwien (10). In der zweiten Freitagpartie empfangen die Wiener Hard, könnten also zu den Vorarlbergern punktemäßig aufschließen. Dabei kommt es auch zum Comeback von Roland Marouschek, der Anfang Jänner Trainer Hannes Jon Jonsson ablöste.

Schon am Sonntag sind mit Ausnahme Westwiens alle Bonusrunden-Teams im Viertelfinale des ÖHB-Cups im Einsatz. Bregenz bekommt es dann mit den Fivers zu tun. Der Titelverteidiger muss in der Meisterschaft ins untere Play-off, spielt in der Qualirunde um eines der drei noch offenen Viertelfinal-Tickets. Krems gastiert im Cup in Graz, Hard bei Zweitligist Bärnbach/Köflach. Das vierte Duell lautet Schwaz - Ferlach, eine Begegnung, die kurioserweise auch am Freitag in der Qualirunde ansteht.