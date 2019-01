Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland weiter sehr hoch

Nürnberg (APA/dpa) - Die Unternehmen in Deutschland suchen weiter so viele Arbeitskräfte wie selten zuvor. Die Zahl der offenen Stellen sei auch im Jänner auf hohem Niveau, berichtete die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Mittwoch in Nürnberg und verwies auf ihren monatlich ermittelten Stellenindex.

Der seit 2005 bestehende BA-X stieg in dem Monat um einen Punkt auf 255 im Vergleich zum Vormonat. Gemessen am Vorjahresmonat ging er sogar um vier Punkte nach oben.

Nach Bundesagentur-Erkenntnissen ist der Bestand an offenen Stellen in fast allen Branchen höher als vor einem Jahr. Deutlich mehr Jobs verzeichnete die BA im boomenden Baugewerbe, im öffentlichen Dienst, im Gesundheitswesen und in der Energiewirtschaft. Dagegen sei die Nachfrage in Verkehrs- und Logistikunternehmen sowie im Bildungs- und Sozialbereich rückläufig. Die absolute Zahl der offenen Stellen will die Bundesagentur mit den Jänner-Arbeitslosenzahlen morgen, Donnerstag, veröffentlichen.

Hauptgrund für die hohe Arbeitskräftenachfrage ist laut BA die anhaltend gute Konjunktur. Vermehrte Jobwechsel erhöhten die Zahl neu zu besetzender Stellen zusätzlich. Außerdem sei es schwierig, Personal etwa für Pflegeberufe und andere Branchen zu finden.