Formel 1: Mercedes präsentiert neues Auto am 13. Februar

Brackley (APA/dpa) - Serien-Weltmeister Mercedes stellt sein neues Formel-1-Auto am 13. Februar vor. Der künftige Dienstwagen von Lewis Hamilton und Valtteri Bottas trägt die Bezeichnung W10, teilte der Rennstall am Mittwoch mit. Für die „Sternenflotte“ ist es die zehnte Saison in der Motorsport-Königsklasse seit der Rückkehr als Werksteam.

Als aktuell erstes Team wird Toro Rosso am 11. Februar seinen neuen Boliden vorstellen, der neue Ferrari wird am 15. Februar präsentiert. Drei Tage später beginnen in Montmelo bei Barcelona die ersten Testfahrten für die am 17. März in Melbourne beginnende WM.