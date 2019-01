USA: Große Micky-Maus-Ausstellung von deutschem Disney-Zeichner

San Francisco (APA/dpa) - Mit der Ausstellung „Mickey Mouse: From Walt to the World“ will das Walt Disney Family Museum in San Francisco der 90 Jahre alten Zeichentrick-Maus Ehre erweisen. Der langjährige deutsche Disney-Zeichner Andreas Deja (61) trägt als Kurator für die von Mai 2019 bis Jänner 2020 geplante Schau mehr als 400 Exponate zusammen.

Unter den gezeigten Objekten sind historische Original-Skizzen, Filmszenen, Comics und seltene Spielzeuge. „Wir haben viele skurrile Sachen, die man sonst nirgendwo sieht“, sagte Deja der Deutschen Presse-Agentur. Eine Ausstellung in dieser Größe mit so vielen Facetten aus der Welt von Micky Maus habe es noch nicht gegeben, meint der Zeichentrickkünstler.

Ein Raum wird sich ganz dem abendfüllenden Spielfilm „Fantasia“ von 1940 widmen, in dem Micky als Zauberlehrling auftaucht. Schon als Kind im heimatlichen Dinslaken habe er sich für Disney-Charaktere begeistert, erklärt Deja. Mit zehn Jahren sah er „Dschungelbuch“, ein Jahr später wurde Micky Maus 40 Jahre alt. Es sei doch „total verrückt“, dass er jetzt, 50 Jahre, später diese Schau organisieren dürfe, begeistert sich der Wahl-Kalifornier.

Deja, 30 Jahre lang Chefzeichner in Hollywoods Disney Studios, arbeitete dort an berühmten Figuren wie „Roger Rabbit“, Jafar aus „Aladdin“, Scar aus „Der König der Löwen“ und zuletzt 2011 an Tigger aus „Winnie Puuh“. Derzeit arbeitet Deja im eigenen Studio an einem 30-minütigen Zeichentrickfilm mit dem Titel „Mushka“ - „voll animiert im klassischen Disney-Stil“, erklärt der Trickfilmzeichner.