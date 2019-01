Gewichtheben: Achtjährige Dopingsperre für Ex-Weltmeister Akkajew

Moskau (APA) - Ex-Weltmeister Chadschimurat Akkajew (Klasse bis 105 kg) ist vom Internationalen Gewichtheberverband (IWF) wegen seines bereits dritten Dopingvergehens für acht Jahre gesperrt worden. Dies gab Russlands Verband am Mittwoch bekannt. Der 33-Jährige, der 2004 in Athen Olympiazweiter in der Kategorie bis 94 Kilogramm geworden war, darf damit bis 1. August 2024 keine Wettkämpfe bestreiten.