Fußball: 49erFX-Duo Frank/Abicht startete mit Rang 5 in Miami-Weltcup

Miami (Florida) (APA) - Die 49erFX-WM-Zweiten Tanja Frank/Lorena Abicht haben am Montag zum Auftakt des Segel-Weltcups vor Miami Platz fünf erreicht. Thomas Zajac und Barbara Matz, die zuletzt krankheitsbedingt nicht trainieren konnte, verbuchten in der Nacra-17-Klasse drei Top-10-Platzierungen und waren damit vorerst Gesamtzwölfte. Zudem kam das 470er-Duo David Bargehr/Lukas Mähr in der ersten Wettfahrt auf Rang sechs.