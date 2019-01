Cadmium-Test bei dunkler Schokolade: Grenzwerte eingehalten

Linz/Wien (APA) - Konsumentenschützer der Arbeiterkammer Oberösterreich haben nach einem Cadmium-Test bei dunkler Schokolade eine gute Nachricht: Die seit Jahresbeginn geltenden Grenzwerte werden eingehalten. Sie warnten dennoch vor zu hoher Konzentration des Schwermetalls im Körper durch die Nahrungsaufnahme in einer Presseaussendung am Mittwoch.

Weil dunkle Schokoladen wegen ihres höheren Kakaogehaltes im Gegensatz zu Milchschokolade auch einen höheren Cadmiumgehalt aufweisen, haben die Konsumentenschützer 18 derartige Produkte im Labor der österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) untersuchen lassen. Seit Jahresbeginn gelten europaweite Cadmium-Höchstgehalte für Kakao- und Schokoladeerzeugnisse. Das natürlich vorkommende Schwermetall wird vor allem über Lebensmittel aufgenommen. Es kann bei einer lang andauernden Aufnahme in zu hoher Konzentration zu Schädigungen der Nieren und des Knochengewebes führen. Das Testergebnis ist erfreulich: Alle Schokoladen haben die erlaubten Cadmium-Höchstgehalte deutlich unterschritten.

Das Schwermetall wird bei Nichtrauchern zu 90 Prozent durch Lebensmittel aufgenommen. Der Rest kommt über die Umgebungsluft und das Trinkwasser. Neben Kakaobohnen zählen auch Wildpilze, Nüsse, Getreide, Algen und einige Gemüsearten zu den pflanzlichen Lebensmitteln mit den stärksten Cadmiumbelastungen. Den größten Beitrag zur Cadmium-Aufnahme leisten aber laut der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) Lebensmittel, die oft und in großen Mengen konsumiert werden, wie zum Beispiel Getreide und Gemüse. Es reichert sich in Organen, vor allem in Leber und Niere und auch in Knochen an. Die durchschnittliche Aufnahme von Cadmium aus der Nahrung liegt in Europa ungefähr in Höhe der Empfehlung der EFSA.

Eine regelmäßige höhere Aufnahme als die empfohlenen 2,5 Mikrogramm pro Kilo Körpergewicht kann sehr ernsthafte gesundheitliche Folgen haben, warnen die Konsumentenschützer: Nierenfunktionsstörungen und -schädigungen, Schädigungen am Knochengewebe sowie Knochenschwund. Bei bestimmten Bevölkerungsgruppen - wie zum Beispiel Vegetariern, Kindern und Rauchern - kann die Cadmium-Aufnahme auch höher sein. Vor allem Personen mit einem Mangel an Mineralstoffen - besonders Eisen und Calcium - nehmen vermehrt Cadmium auf, weil das Schwermetall die gleichen Transportsysteme verwendet. Aus diesem Grund könnten Frauen im Gegensatz zu Männern mehr mit Cadmium belastet sein, da sie von Eisenmangel eher betroffen seien.

Aus den AK-Laborergebnissen ergibt sich, dass wöchentlich eine Tafel zu 100 Gramm jener Schokolade mit dem höchsten Cadmiumgehalt im Test verzehrt werden kann, ohne dass spürbare Auswirkungen auf die Gesundheit durch das Schwermetall zu erwarten sind. Die duldbare wöchentliche Aufnahmemenge wäre bei dieser Menge nur zu 23 Prozent ausgeschöpft. Mit zwei Tafeln dieser Schokolade pro Woche würde bereits rund die Hälfte der tolerierbaren Menge an Cadmium erreicht. Die Empfehlung der Konsumentenschützer daher: „Dunkle Schokolade in Maßen und nicht in Massen genießen.“

(S E R V I C E - Die Testergebnisse im Internet: www.ooe.konsumentenschutz.at )