Leitbörsen in Fernost schließen überwiegend im Minus

Tokio (APA) - Die am Abend anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed hat am Mittwoch für Zurückhaltung unter den Anlegern gesorgt. Auch Spannungen vor einer erneuten Gesprächsrunde im Handelsstreit zwischen den USA und China sorgte für Impulse.

Der Nikkei-225 Index in Tokio verlor um 108,10 Zähler oder 0,52 Prozent auf 20.556,54 Punkte. Der Hang Seng Index in Hongkong gewann 111,17 Zähler (plus 0,40 Prozent) auf 27.642,85 Einheiten. Der Shanghai Composite fiel um 18,67 Punkte oder 0,72 Prozent auf 2.575,58 Punkte.

Die Märkte in Indien und Australien zeigten sich ohne klare Richtung. Der Sensex 30 in Mumbai tendierte zuletzt bei 35.591,25 Zählern mit minus 1,25 Punkten praktisch unverändert. Der All Ordinaries Index in Sydney gewann 11,7 Zähler oder 0,20 Prozent auf 5.951,20 Einheiten.

Der Streit um den chinesischen Telekom-Riesen Huawei überschattet die neuen Gespräche über eine Lösung des Handelskonflikts zwischen den USA und China. Hochrangige Delegationen wollten am Mittwoch für zwei Tage in Washington zu einer neuen Runde zusammenkommen. Die unmittelbar zuvor erhobene Anklage der USA gegen den größten Telekom-Ausrüster und zweitgrößten Handy-Hersteller Huawei verschärft allerdings die Spannungen zwischen beiden Seiten.

Die Exportnation Japan blickt unterdessen angesichts des Handelsstreits zwischen den beiden weltgrößten Volkswirtschaften pessimistischer auf das eigene Auslandsgeschäft. Der Regierung zufolge haben sich die Exporte zuletzt abgeschwächt, wie das Kabinett am Dienstag in seinem Monatsbericht mitteilte. Die japanischen Exporte waren im Dezember um 3,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gefallen. Das war der größte Rückgang seit mehr als zwei Jahren. Die Ausfuhren tragen rund 17 Prozent zum Bruttoinlandsprodukt Japans bei.

Bei den Einzelwerten kam es ebenfalls zu Impulsen aus den USA. Dort hatte Apple verkündet, im laufenden Quartal weitere Umsatzrückgänge und einen geringeren iPhone-Absatz zu erwarten. An der Tokioter Börse verbilligten sich die Anteilsscheine des Apple-Zulieferers Alps Alpine um 3,04 Prozent. Bereits am Vortag hatte Alps Alpine die Prognose für seinen Betriebsgewinn gesenkt. Mit TDK werden die Geschäftszahlen eines weiteren Apple-Zulieferers erwartet. Im Vorfeld legte der TDK-Kurs um 0,63 Prozent zu.