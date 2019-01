OeNB-Direktorium - Steiner-Nominierung überrascht Beobachter

Wien (APA) - Die Nominierung des derzeitigen Geschäftsführers der Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA), Thomas Steiner (39), als neuer Nationalbank-Direktor durch die Bundesregierung kommt überraschend. Medial war Gerhard Starsich, Chef der OeNB-Tochter Münze Österreich, als aussichtsreicher Kandidat für den Job gehandelt worden. Kritik gab es an Nominierung des FPÖ-Kommunalpolitikers Eduard Schock als OeNB-Direktor.

Steiner ist seit dem Jahr 2013 Geschäftsführer der OeBFA, die für das Schuldenportfoliomanagement und die Kassenverwaltung des Bundes zuständig ist. Er war zuvor stellvertretender Kabinettschef der damaligen Finanzministerin Maria Fekter (ÖVP). Der gebürtige Niederösterreicher absolvierte ein Studium der Technischen Mathematik an der TU Wien und schrieb seine Dissertation im Bereich Finanzmathematik.

Für Diskussionen sorgte die Nominierung des FPÖ-Kommunalpolitikers Schock (59) als OeNB-Direktor. Zuletzt hat ihn der ehemalige, ÖVP-nahe Nationalbankpräsident Claus Raidl als ungeeignet kritisiert. Schock sei Kommunalpolitiker (nicht amtsführender Stadtrat in Wien), von einem OeNB-Direktor würden aber unter anderem mehrjährige Erfahrung im Bereich Währungs- und Finanzmarktpolitik sowie langjährige Managementerfahrung erwartet. Auch der SPÖ-Finanzsprecher Jan Krainer ortet keine geldpolitische Erfahrung bei Schock und sieht einen fehlenden Aufgabenbereich für den Direktorenposten, nachdem die Bankenaufsicht von der Nationalbank in die Finanzmarktaufsicht wandert.

Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und Finanzminister Hartwig Löger wiesen (ÖVP) am Mittwoch die Kritik an den OeNB-Postenbesetzungen zurück. Es habe ein Hearing gegeben und die Best-Gereihten seien vom Generalrat der OeNB vorgeschlagen worden, so der Vizekanzler.

Schock studierte Rechtswissenschaften und der Volkswirtschaftslehre an der Universität Wien, arbeitete später als Universitätsassistent im Fachbereich Wirtschaftsrecht und war dann Büroleiter des Staatssekretärs im Finanzministerium. Ab 1991 arbeitete Schock im Bereich Risikomanagement, Treasury sowie als Analyst im Länderresearch bei der CA-BV (später Bank Austria). Zuletzt war er als nicht amtsführender Stadtrat Mitglied der Wiener Landesregierung und Finanzsprecher der FPÖ.

