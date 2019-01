Umfrage: Wirtschaftsbeziehungen mit Israel stark ausbaufähig

Wien (APA) - Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird bei seinem am kommenden Sonntag beginnenden Staatsbesuch in Israel u.a. von Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) und einer Wirtschaftsdelegation begleitet. Österreichs Wirtschaftsbeziehungen zu Israel sind bisher eher schwach ausgeprägt - ein Grund dafür ist nach Ansicht österreichischer Manager die unsichere Lage im Nahen Osten.

Rund 300 Manager von Großbetrieben in Österreich wurden im Rahmen der Studie „Potenziale Österreich - Israel“ von Peter Hajek Opinion Strategies zu ihren Einschätzungen zu Status und Perspektiven der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Ländern befragt. In der vom Austrian Israel Business Club (AIBC) beauftragten Umfrage nannten die Manager vor allem die „Krisenregion Naher Osten“ (37 Prozent), die „politische Lage in Israel“ (34 Prozent) und „zu wenig Sicherheit und Stabilität für Wirtschaftsbeziehungen“ (26 Prozent) als Hindernisse.

Andererseits steht fast jeder fünfte Großbetrieb in Österreich (17 Prozent) in Geschäftsbeziehungen zu Israels Wirtschaft. Als wirtschaftliches Stärkefeld Israels wird vor allem der Bereich Militär/Rüstung (44 Prozent) genannt – dahinter folgen Hightech/IT (25 Prozent), Innovation (19 Prozent), Cybersecurity (19 Prozent) und Start-ups (16 Prozent). Auf diesen Gebieten könnte Österreich erheblich durch Kooperationen profitieren, meinen die befragten Manager.

„Die Erhebung zeigt klar, dass das Potenzial der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Österreich und Israel gerade in zukunftsentscheidenden Bereichen sehr groß ist“, sagte Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) laut Aussendung. „Vor allem in den Bereichen Innovation und Infrastruktur gibt es für beide Seiten viel zu gewinnen. Wir müssen alles daran setzen, entsprechende Kooperationen zu fördern, etwa durch gezielte Kooperationsplattformen.“

„Wenn man bedenkt, dass fast jeder fünfte Großbetrieb in Österreich derzeit in Geschäftsbeziehungen zu Israels Wirtschaft steht, kann man erahnen, dass das beiderseitige Wirtschaftspotenzial hoch ist“, sagt AIBC-Präsident David Ungar-Klein.

An Österreichs gesamtem Außenhandel hat Israel derzeit nur einen Anteil von 0,13 Prozent. Allerdings sind die Ausfuhren nach Israel 2017 um ein Fünftel auf rund 399 Mio. Euro gestiegen, die Importe aus Israel nach Österreich betrugen 2017 rund 170 Mio. Euro.

Laut Wirtschaftskammer ist Israel ein stabiler Wachstumsmarkt in der Region: 2017 wuchs die Wirtschaftsleistung des Landes um 3,5 Prozent, 2018 dürfte die israelische Wirtschaft um 3,4 Prozent gewachsen sein. Motor des Wachstums ist vor allem der Hightech-Sektor. 2017 legten Israels Ausfuhren in die EU um ein Fünftel auf 102 Mrd. US-Dollar (89,3 Mrd. Euro) zu.

Mit seinen 8,7 Millionen Einwohnern ist Israel etwa so groß wie Österreich und gehört mit einem BIP pro Kopf von rund 41.000 Dollar wie Österreich (47.000 Dollar) zu den reichsten Ländern der Welt.