Wien (APA) - Die ÖBB investieren heuer rund 600 Mio. Euro in den Ausbau von Strecken und Bahnhöfen in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland. Bis 2023 sollen es 4 Mrd. Euro sein, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Auch werden Immobilien rund um Bahnhöfe entwickelt und Geld in den Ausbau der E-Ladeinfrastruktur bei Bahnhöfen gesteckt. Die Bauarbeiten werden zu teilweisen Streckensperrungen führen.

