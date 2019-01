Brexit - Weidenholzer: Britische Bürger befragen

Brüssel (APA) - Für den SPÖ-Europaabgeordneten Josef Weidenholzer bleibt beim Brexit „das Karfreitagsabkommen unantastbar“. Die britische Premierministerin Theresa May müsse „endlich verstehen, dass es nicht um die Tories und die konservative Partei geht, sondern um die Zukunft von Großbritannien. Nach Monaten der Lähmung ohne Ergebnisse ist es an der Zeit, die Menschen zu fragen, was sie wollen“.

Die EU habe jedenfalls von Beginn an verantwortungsvoll für einen fairen Deal verhandelt. Dieser garantiere die Rechte der Bürger, den Frieden in Nordirland und einen funktionierenden Binnenmarkt, so Weidenholzer.

Der FPÖ-Delegationsleiter im EU-Parlament Harald Vilmsky sprach sich dafür aus, „so lange wie möglich zu verhandeln“. Man sollte die Menschen sowohl in Europa als auch in Großbritannien nicht vor vollendete Tatsachen stellen.

„Dennoch, sollte es bis zum 29. März keinen Deal geben, ist mit einem hartem Brexit zu rechnen, auf den aber die österreichische Regierung gut vorbereitet ist und entsprechende Vorkehrungen getroffen hat. Eine Verlängerung oder gar eine zweite Abstimmung lehne ich entschieden ab“, trat Vilimsky dem SPÖ-Europaabgeordneten entgegen.