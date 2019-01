Londoner Börse erwirbt Minderheitsanteil an Brüsseler Euroclear

London (APA/Reuters) - Die Londoner Börse will sich einen Minderheitsanteil an der Wertpapier-Servicegesellschaft Euroclear einverleiben. Wie die London Stock Exchange (LSE) am Mittwoch mitteilte, wird sie für 4,92 Prozent an dem Brüsseler Unternehmen 278,5 Millionen Euro auf den Tisch blättern.

Der Betrag werde aus den Barmitteln gezahlt. Von der Minderheitsbeteiligung erhoffen sich die Briten eine Stärkung der bereits bestehenden geschäftlichen Beziehungen mit Euroclear und weitere Wachstumsmöglichkeiten.

Nachdem der mehrmals geplante Zusammenschluss von LSE und Deutscher Börse 2017 nach der Brexit-Entscheidung abgeblasen wurde, hatte der Markt gespannt beobachtet, was als Nächstes passiert. So gab es zuletzt Berichte darüber, die LSE sei an der norwegischen Börse interessiert.