Deka-Immobilienfonds stemmen Deals im Volumen von 4,5 Mrd. Euro

Frankfurt (APA/Reuters) - Das Immobiliengeschäft der Deka brummt weiter. Im vergangenen Jahr kauften und verkauften die vom Wertpapierhaus der Sparkassen verwalteten Publikums- und Spezialfonds Immobilien im Wert von 4,5 Mrd. Euro, sagte Immobilien- und Finanzvorstand Matthias Danne am Dienstagabend in Frankfurt.

Trotz der boomenden Gewerbeimmobilienmärkte trennte sich die Deka kaum von Objekten, lediglich 600 Mio. Euro entfielen auf Verkäufe. Zum einen sei die Veräußerung von Immobilien, die wegen ihrer Größe und Lage nicht mehr der aktuellen Strategie entsprechen, nahezu abgeschlossen, sagte Danne. Zum anderen will das Geld der Kunden angelegt werden, die der Deka angesichts der niedrigen Zinsen weiterhin die Türen einrennen.

Von der anhaltenden Zinsflaute profitiert auch die Konkurrenz: So stemmten die in Europa gemanagten Immobilienfonds der Deutsche-Bank-Tochter DWS 2018 An- und Verkäufe im Wert von rund 4,6 Mrd. Euro, bei der genossenschaftlichen Fondsgesellschaft Union Investment waren es 3 Mrd. Euro.

Danne sprach von einem „rasanten Start“ ins Jahr 2019. In den ersten vier Wochen habe die Deka bereits Fondsanteile für 800 Mio. Euro an Privatkunden verkauft, nach 500 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Schon seit Jahren begrenzt die Deka den Verkauf neuer Anteile an ihren Publikumsfonds für Privatanleger, weil sie kaum mehr lukrative Investitionsobjekte findet. Auch in diesem Jahr ist das Kontingent für Privatkunden auf 1,1 Mrd, Euro begrenzt und dürfte bald ausverkauft sein.

In Deka-Fonds steckten zum Jahresende 2018 mehr als 500 Gewerbeimmobilien wie Bürogebäude, Hotels, Einkaufszentren oder Logistikhallen im Gesamtwert von 36,3 Mrd. Euro, um 4,2 Mrd. Euro mehr als ein Jahr zuvor. Die Nettovertriebsleistung stieg auf 2,6 (Vorjahr: 2,2) Mrd. Euro. Die Deka hat sich auf die Fahnen geschrieben, das Geschäft mit institutionellen Kunden auch abseits der Sparkassen auszubauen. Hier mache man Fortschritte, die Nettovertriebsleistung habe sich hier 2018 auf 900 Mio. Euro verdreifacht, sagte Danne.

