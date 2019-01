Industriewachstum bremst sich ein

~ --------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA311 vom 30.01.2019 muss es im letzten Satz richtig heißen: ... um zusätzliche Belastungen für die Unternehmen zu vermeiden (nicht: finden) ... --------------------------------------------------------------------- ~ Wien (APA) - Die heimischen Industrieunternehmen blicken deutlich ernüchtert in das laufende Jahr. Der Unterschied zu 2018 könne kaum größter sein, so Christoph Neumayer, Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV), am Mittwoch. Trotzdem sei man nicht auf dem Weg in eine Rezession. Um den Abschwung abzufedern, fordert Neumayer das Vorziehen des geplanten Wirtschaftspakets um „mindestens ein Jahr“.

Damit die Firmen Planungssicherheit haben, wolle er bis Jahresmitte wissen, wann welche Entlastungen kommen, sagte er bei der Präsentation des aktuellen Konjunkturbarometers. Er pocht vor allem auf eine rasche Senkung der Körperschaftssteuer (KöSt).

IV-Chefökonom Christian Helmenstein erwartet nach der Hochkonjunktur einen Rückgang auf den „Potenzialwachstumspfad“. Die derzeitige Geschäftslage wird von den Industriebetrieben etwas schlechter bewertet als im dritten Quartal 2018 (60 Punkte nach 61), die Geschäftserwartungen befinden sich mit einem Punkt im Minus (nach -2 Punkten). „Wir verzeichnen schon seit geraumer Zeit eine enorme Diskrepanz zwischen dem Indikator der aktuellen Geschäftslage und jenem der Geschäftserwartungen“, so Helmenstein. Würde es zu einem Abschluss von Freihandelsabkommen oder auch einem Exit vom Brexit kommen, wären die Unternehmen deutlich optimistischer. Momentan überwiege die Unsicherheit.

Das Ende der Boomphase ist besonders bei den Auftragsbeständen abzulesen, die am Barometer von 65 auf 58 Punkte sanken. Grund dafür waren vor allem schwache Order aus dem Ausland, heißt es von der IV. Dementsprechend treten die Firmen bei der Ausweitung ihrer Produktionstätigkeit auf die Bremse, sagte Helmenstein. Die Firmen erinnern sich an 2007 und 2008, seien deshalb vorsichtig.

Punkto Mitarbeiter plant laut dem IV-Konjunkturbarometer jedes sechste Unternehmen, mehr Beschäftigte anzustellen, während jedes neunte vorhat, Personal abzubauen. Das treffe vor allem Leihpersonal und nicht die Stammbelegschaft, so Helmenstein. Denn Fachkräfte seien nach wie vor Mangelware. „Wir müssen an der Marke Österreich arbeiten“, meinte Neumayer. In diesem Zusammenhang fordert er auch ein modernes Einwanderungsgesetz, dafür sei es „höchste Zeit“.

Dass die Unternehmen ihre Aufträge in der Boomphase abarbeiten konnten, sei wegen des neuen Arbeitszeitgesetzes, das der Industrie positive Effekte brachte, leichter gewesen. Sonst wäre es nicht möglich gewesen, den Wachstumsüberhang aus dem Vorjahr mitzunehmen, zieht Neumayer ein positives Resümee - die Betriebe hätten nun Rechtssicherheit. Arbeitnehmer seien in der Industrie keine übergangen worden, schwarze Schafe gebe es aber im Dienstleistungsbereich, dem Tourismus und dem Handel.

Mit Blick auf die hitzige Karfreitags-Debatte ist aus IV-Sicht ein Feiertagstausch das kleinste Übel. Man müsse eine kluge Lösung finden, um zusätzliche Belastungen für die Unternehmen zu vermeiden, meinte Neumayer.

