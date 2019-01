Einbrecher wehrte sich in Wien-Hernals gegen Festnahme

Wien (APA) - Ein Einbrecher hat sich in der Nacht auf Dienstag nach einer Verfolgungsjagd durch Wien-Hernals massiv gegen seine Festnahme gewehrt. Laut Polizeisprecher Harald Sörös gab der 30-Jährige erst auf, als er in die Mündung einer Dienstwaffe blickte. Später kam es in einer Polizeiinspektion zu einer weiteren Auseinandersetzung.

Ihren Ausgang nahm die Geschichte um 3.45 Uhr am Dr.-Josef-Resch-Platz, als ein Passant, der mit seinem beiden Hunden unterwegs war, zwei dunkle Gestalten sah, die sich an Hauseingangstüren zu schaffen machten. Der Zeuge verständigte die Polizei. Die beiden Verdächtigen hatten sich unterdessen Zutritt zu einem Wohnhaus verschafft und wollten in eine Firma einbrechen. Das bemerkte allerdings ein Hausbewohner. Er schrie die Einbrecher von seinem Fenster aus an, diese flüchteten.

Die Besatzung eines Streifenwagens entdeckte die Verdächtigen in der Nähe der S-Bahnstation Hernals. Doch auch die Einbrecher bemerkten die Polizisten und sprinteten in verschiedene Richtungen davon. Beide wurden von mehreren Beamten verfolgt, da mittlerweile weitere Streifen dazugekommen waren.

Der 30-jährige Pole wurde in der Balderichgasse gestellt. Mit Faustschlägen wehrte er sich heftig gegen seine Festnahme. Die Polizisten sprühten ihn mit Pfefferspray ein. Das half aber auch nicht, der Mann riss sich los und flüchtete bis in die Zeillergasse, wo ihn ein Beamter abermals stellte. Der Verdächtige zog einen schwarzen Gegenstand - eine Taschenlampe, wie sich später herausstellte - und kam auf den Polizisten zu. Dieser zog daraufhin die Dienstpistole und drohte, dass er gezielt schießen werde. Der Einbrecher legte sich auf den Boden und ließ sich festnehmen. Während der Flucht hatte er sich seiner Einbruchsutensilien entledigt. Die Polizei fand später einen Seitenschneider, Handschuhe und vier Wohnhausschlüssel, die mit den jeweiligen Adressen beschriftet waren.

Sein 28-jähriger Komplize und Landsmann flüchtete etwa 800 Meter weit durch mehrere Gassen bis in die Hernalser Hauptstraße, wo auch er gestellt wurde. Im Gegensatz zu seinem Kompagnon leistete er keinen Widerstand. Auch er hatte sich bei der Flucht eines Schraubenziehers entledigt.

Im Arrestbereich des Stadtpolizeikommandos Ottakring kam es zu einer weiteren Auseinandersetzung zwischen dem 30-Jährigen und Polizisten. Die Beamten kontrollierten die Handys der beiden Festgenommenen und fanden unter anderem Fotos hochpreisiger Fahrräder und anderer Gegenstände, möglicherweise Diebesgut. Der 30-Jährige wollte die Telefone in Sicherheit bringen und setzte einen weiteren Widerstand.