Grasser-Prozess-Splitter - Meischberger: „Ich bin kein Trottel“

Wien (APA) - Heute war im Grasser-Prozess der große Tag des Walter Meischberger, einst Tankstellenbesitzer und Spitzenpolitiker bei der FPÖ, später Lobbyist. Er stellte in einer umfassenden Darstellung seine Sicht zur Delogierung aus seiner Villa in Wien Döbling vor - kurzum: Er ist nicht der Täter, sondern das Opfer. Hier die Höhepunkte seiner Ausführungen vor Richterin Marion Hohenecker.

- Er habe Freunden „bis zur vollkommenen Naivität vertraut“, aber: „Ich bin kein Trottel“, meinte Meischberger heute zum Verhältnis zu zwei ehemaligen Geschäftspartnern und Freunden, denen er, nachdem sie ihm bei Geldproblemen geholfen hatten, seine Villa überlassen musste.

- Am 73. Verhandlungstag und der mittlerweile dritten Causa in der gesamten Hauptverhandlung setzte auch bei der sonst so geduldigen Richterin ein Ermüdungsprozess ein. „Ich hoffe zum letzten Mal die Frage: Schuldig oder nicht schuldig?“, meinte sie in Richtung Meischberger.

- Meischberger beklagte heute, dass es ihm seit Verfahrensbeginn im Dezember 2017 nicht mehr möglich ist, berufstätig zu sein. „Ich fühle mich wie ein hauptberuflich Angeklagter“, meinte er zu Richterin und Schöffen. Und tatsächlich - er ist der einzige von allen Angeklagten, der sich bisher in drei Causen verantworten muss. Wobei sich in der Causa Telekom alle anderen Mitangeklagten teilschuldig bekannt haben, nur Meischberger blieb bei „nicht schuldig“.

- Laut Meischberger gibt es Anhaltspunkte, dass die Staatsanwaltschaft einigen Mitangeklagten ein Entgegenkommen signalisiert hat, falls sie den Hauptangeklagten, Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser, belasten. Beweise legte er dafür nicht vor. Jedenfalls habe man versucht, ihn zu einem „derart niederträchtigen Schritt“ wie dem teilgeständigen Peter Hochegger zu bewegen, Grasser zu belasten, so Meischberger heute bei seiner zweistündigen Rede im Großen Schwurgerichtssaal. Er habe sich von der Staatsanwaltschaft „erpresst“ gefühlt.

- Dass seine „taktischen Aussagen“ Lügen seien, wie die Staatsanwaltschaft behauptet, wollte Meischberger nicht auf sich sitzen lassen. Er habe die Transparenz einschränken müssen weil Transparenz „kein Wert an sich“ sei. Da nämlich nur bruchstückhaft medial über ihn berichtet würde, sei Transparenz oft nachteilig. „Will ich dem Verfahren weiterhelfen muss ich die Transparenz einschränken, aber das ist nicht lügen“, so Meischberger.

- Meischberger, einst Mitbesitzer eines Motorbootes in Ibiza, wählte heute während seiner Erklärungen einen eher drastischen Vorwurf: „Staatsanwalt Denk und seine Handlanger haben sich in das Boot der Betrüger gesetzt.“ Er spielte dabei auf seine beiden ehemaligen Freunde an, die ihm mit Geld aushalfen und im Gegenzug seine Villa bekamen.