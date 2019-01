Spanischer König Felipe VI. auf Truppenbesuch im Irak

Bagdad (APA/AFP) - Spaniens König Felipe VI. hat am Mittwoch die im Irak stationierten Truppen seines Landes besucht. Anschließend traf er den irakischen Präsidenten Barham Saleh, wie ein Diplomat der Nachrichtenagentur AFP sagte.

Spanien hatte sich im Frühjahr 2003 an der US-Invasion beteiligt, die zum Sturz des langjährigen irakischen Machthabers Saddam Hussein führte. Derzeit ist Spanien mit mehreren hundert Spezialkräften an der internationalen Anti-IS-Koalition beteiligt. Es war der erste Besuch eines spanischen Monarchen im Irak seit 40 Jahren.

Der Irak hatte im Dezember 2017 den Sieg über die Jihadistenmiliz „Islamischer Staat“ (IS) erklärt; Ende 2018 kündigte US-Präsident Donald Trump an, alle 2000 US-Soldaten aus Syrien abzuziehen, da die IS-Miliz besiegt sei. Allerdings dauert der Kampf gegen die Extremistengruppe im irakisch-syrischen Grenzgebiet weiter an, und die Anti-IS-Koalition fliegt vom Irak immer wieder Luftangriffe auf die letzten IS-Gebiete in Ostsyrien.

Vor König Felipe VI. hatten zuletzt mehrere ausländische Staatsführer den Irak besucht. Erst vergangene Woche war der jordanische König Abdullah II. in Bagdad, zuvor hatten bereits die Außenminister des Iran und der USA die irakische Hauptstadt besucht. Kurz nach Weihnachten war auch Trump in den Irak gereist, doch besuchte er zum Ärger vieler Iraker nur die dort stationierten US-Truppen, ohne Gespräche mit der irakischen Staatsspitze zu führen.