Venezuela - Wirtschaftskrisen brachten dem Öl-Land politische Wenden

Wien/Caracas (APA) - Venezuela, das sich unter dem Unabhängigkeitskämpfer Simon Bolivar 1821 endgültig von der Kolonialmacht Spanien befreien konnte, wurde in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zum weltweit größten Erdölexporteur. Diktatorische Regimes und demokratisch gewählte Regierungen wechselten einander ab.

Venezuela profitierte vor allem ab der 1970er Jahre rund um die Nahost-Ölkrise wegen des israelisch-arabischen Konflikts vom Erdöl-Boom - blieb aber einseitig von dem Rohstoff abhängig. Präsident Carlos Andres Peres verstaatlichte die Ölindustrie.

1989 ließ die Wirtschaftskrise das Land aber in politische Turbulenzen geraten. Im Gegenzug für Kredite des Internationalen Währungsfonds (IWF) zog der später wegen Korruption abgesetzte Präsident Peres ein Austeritätsprogramm durch, das wiederum Unruhen mit Hunderten Toten nach sich zog. Auch ausländische Ölfirmen wurden wieder ins Land gelassen. Zu Unruhen und Toten kommt es auch heute rund um die derzeitige Wirtschaftskrise. Dazwischen liegt die Ära des „Chavismus“:

1992 - Zwei Putschversuche unter Führung von Oberst Hugo Chavez werden niedergeschlagen. Dabei kommen rund 120 Menschen ums Leben. Chavez muss für zwei Jahre ins Gefängnis, ehe er begnadigt wird.

1998 - Chavez wird mit 56 Prozent zum Präsidenten gewählt. Der linke Populist startet die Bolivarische Revolution: Änderung der Verfassung in Richtung Sozialismus, Einführung von Sozialprogrammen, die aus den sprudelnden Erdöleinnahmen finanziert werden, aggressive Rhetorik gegen den „US-Imperialismus“. In der Folge kommen auch in vielen anderen lateinamerikanischen Staaten linksgerichtete Regierungen an die Macht.

2000 - Chavez wird unter der neuen Verfassung mit knapp 60 Prozent für eine zweite, sechsjährige Amtszeit gewählt.

2001 - Chavez erlässt Gesetze zur Umverteilung von Land und Vermögen. Er führt Reformen durch in Richtung Konzentration, nicht nur der politischen, sondern auch der wirtschaftlichen Macht beim Staat nach dem Vorbild des schon jahrzehntelang kommunistisch regierten Kuba, zu dessen Revolutionsführer Fidel Castro Chavez engen Kontakt pflegt. Um den „comandante presidente“ entsteht ein Personenkult.

2002 - Es regt sich Widerstand gegen Chavez - vor allem in der etablierten Oberschicht. Ein Putsch scheitert.

2004 - Chavez gewinnt ein Referendum und kann die restliche Amtszeit weitermachen.

2005 - Chavez dekretiert eine gegen Großgrundbesitzer gerichtete Landreform zugunsten der armen Landbevölkerung. Kritiker sehen einen Angriff auf das Privateigentum. Verschärfung der Mediengesetze. Die Opposition boykottiert die Parlamentswahl.

2006 - Chavez wird mit 63 Prozent für eine dritte Amtszeit gewählt.

2007 - Chavez kündigt die Verstaatlichung der wichtigsten Ölindustrie und Telekommunikationsanbieter an. Die US-Firmen Exxon Mobil and ConocoPhilips werden enteignet. Chavez verliert ein Referendum über die von ihm angestrebte, verstärkte Kontrolle der Notenbank durch die Regierung und erweiterte Enteignungsmöglichkeiten.

2008 - Enge Kooperation mit Russland in den Bereichen Militär und Rüstung sowie Öl- und Gasindustrie und Atomkraft. Die Opposition gewinnt bei den Regionalwahlen dazu und erringt den Bürgermeisterposten in der Hauptstadt Caracas, das Chavez-Lager stellt aber noch immer 17 der 22 Gouverneure.

2009 - Eine Mehrheit stimmt in einem Referendum zu, dass der Präsident künftig eine unbeschränkte Zahl von Amtszeiten absolvieren kann.

2010 - In der weltweiten Wirtschaftskrise geraten der Ölpreis und damit das sozialistische System in Venezuela unter Druck: Chavez wertet die Landeswährung Bolivar (u. a. für „prioritäre Importe“) ab, nachdem die venezolanische Wirtschaft im vierten Quartal 2009 um fast sechs Prozent geschrumpft ist. Die Opposition boykottiert die Parlamentswahl diesmal nicht und gewinnt deutlich dazu.

2012 - Im Kampf gegen die Inflation weitet Chavez die staatliche Preiskontrolle für Waren des täglichen Bedarfs aus. Chavez wird mit 54 Prozent für eine vierte Amtszeit gewählt.

2013 - Chavez stirbt 58-jährig an Krebs. Sein von ihm als Nachfolger ausersehene Vize Nicolas Maduro wird nur knapp - mit 50,66 Prozent - zum Staatschef gewählt.

2014 - Die Wirtschaftskrise verschärft sich, erste Anti-Regierungs-Demos mit mehr als 40 Toten. Der Staat beginnt, mittels der Justiz gegen Oppositionspolitiker vorzugehen.

2015 - Die Opposition gewinnt die Wahl und stellt nach 16 Jahren wieder die Mehrheit im Parlament. Nach einem weiteren Sturz des Ölpreises fehlen Venezuela Devisen, um ausreichend Lebensmittel und Medizin einzuführen.

2016 - Maduro wertet den Bolivar ab und erhöht die Benzinpreise. Weitere Massenproteste gegen Maduro, der mit Dekreten am Parlament vorbei regiert. Die Opposition will die Absetzung Maduros herbeiführen.

2017 - Der von den Sozialisten dominierte Oberste Gerichtshof entmachtet das von der Opposition dominierte Parlament. Von April bis Juni fast täglich Massenproteste gegen Maduro, die immer gewaltsamer werden. Mehr als 100 Tote. Wahl einer verfassunggebenden Versammlung, die an die Stelle des Parlaments treten soll, unter Oppositionsboykott und internationaler Verurteilung.

2018 - Umstrittene Wiederwahl Maduros, die USA verschärfen ihre bereits bestehenden Wirtschaftssanktionen. Die UNO beziffert den Massenexodus aus Venezuela seit 2014 mit mehr als zwei Millionen Menschen.

2019 - Nach Beginn der neuen Amtszeit Maduros kommt es zum Machtkampf zwischen ihm und Oppositionsführer Juan Guaido. Der Parlamentspräsident, der sich als einzig rechtmäßig vom Volk gewähltes Organ sieht, ruft sich zum amtierenden Staatschef aus.