Gemäldegalerie der Akademie: Feministische Antwort auf Bosch

Wien (APA) - Atomare Gefahren, fortschreitender Klimawandel und Geschlechterdiskriminierung: Maria Legats Auseinandersetzung mit Hieronymus Boschs Weltgerichts-Triptychon holt den Betrachter ins Heute. Ihr Gemälde „Zur Lage der Welt XXIX oder Das Fleisch darunter“ ist nun in einer Schau in den temporären Räumen der Gemäldegalerie der Akademie der bildenden Künste im Theatermuseum zu sehen.

Die gebürtige Villacherin, die ihr Studium an der Akademie 2018 abgeschlossen hat, fertigte das großformatige Bild, das gegenüber von Boschs dreiteiligem Altarwerk gut ausgeleuchtet an der Wand prangt, eigens für die Ausstellung an. Sie ist damit eine weitere Künstlerin, die in der Reihe „Korrespondenzen“ in Dialog mit dem berühmten Werk tritt. „Während der Arbeit habe ich mich möglichst wenig mit dem Original beschäftigt und mich auf meine Erinnerung verlassen, um nicht Gefahr zu laufen, einfach nur einzelne Szenen zu kopieren“, erklärte die 38-Jährige.

Legats malerisches Nachdenken über die Triptychon-Themen „Richten und Bestrafen“ mündet in einer Vielzahl von verstörenden Szenen, die sich im Auge des Betrachters zu einem großen Ganzen fügen. Weite Wüstenlandschaften und überfüllte Boote im Hintergrund, groß im Vordergrund zwei halbnackte, kopflose Kinder oder Rotkäppchen, das sich mit erhobenem Messer selbst aus dem Bauch des Wolfs befreit. Hier spiegelt sich nach eigener Aussage ihre Gesellschaftskritik, ihre feministische Botschaft zur Selbstermächtigung sowie der Verweis auf ein System, das Kindern ab einem gewissen Alter die Fantasie raubt, wie Legat am Mittwoch beim Presserundgang erläuterte.

Gemäldegalerie-Direktorin Julia M. Nauhaus freute sich über die „unbeabsichtigte Frauenpower“ im diesjährigen Programm und dankte der Künstlerin, dass diese kurzfristig im vergangenen Sommer für die Ausstellung zugesagt habe. Legat habe „die einmalige Gelegenheit, gemeinsam mit Bosch auszustellen“, wahrgenommen und andere Projekte zurückgestellt. Und so ist sie bereits der sechste Gast, der sein Werk jenem des niederländischen Meisters gegenüberstellt und über 500 Jahre hinweg in den Dialog tritt.

(S E R V I C E - „Bosch & Legat: Und zur Lage der Welt“: 1. Februar bis 5. Mai, Eröffnung am 31. Jänner um 19 Uhr in der Gemäldegalerie der Akademie der bildenden Künste zu Gast im Theatermuseum. Zur Ausstellung ist ein 90-seitiger Katalog erschienen, 23,90 Euro Infos unter www.akademiegalerie.at)