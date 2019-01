Offener Brief an Stelzer - Auch internationale KZ-Verbände schrieben

Linz/Wien (APA) - Nach einem offenen Brief, in dem zahlreiche Prominente und KZ-Überlebende an den oberösterreichischen LH Thomas Stelzer appellieren Maßnahmen gegen Rechtsextremismus zu setzen, haben sich auch internationale Überlebenden-Verbände des Comite International de Mauthausen (CIM) der Forderung angeschlossen. Sie haben eigene Briefe an Stelzer geschrieben.

Seit Jahren nehme die Zahl der rechten Straft- und Gewalttaten in Oberösterreich zu, heißt es etwa in dem Schreiben des Mauthausen Komitee Deutschland. Eine konsequente Verfolgung und eine Problematisierung dieser Akte sei wichtiger denn je. „Europa erfährt einen Rechtsruck und mit ihm kippt die gesellschaftliche Stimmung. Übernehmen Sie Verantwortung, zeigen Sie Courage und klare Kante gegen rechte, antisemitische und rassistische Hetze in diesem Land“, heißt es an die Adresse Stelzers. In ähnlichem Tenor äußersten sich Überlebenden-Verbände aus Frankreich und Russland. Weitere Briefe seien laut CIM zu erwarten.