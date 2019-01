LA: Weißhaidinger startet Saison mit Diskus-Mixed-Premiere in Berlin

Berlin (APA) - Wenn am Freitag (ab 21.00 Uhr) beim ISTAF-Indoor von Berlin im Diskus-Bewerb erstmals Männer gegen Frauen antreten, ist auch Österreichs Leichtathletik-Aushängeschild Lukas Weißhaidinger mit von der Partie. „Ich will ein zweites Mal gewinnen, eh klar“, meinte der Österreicher, der sich im Vorjahr mit 63,91 m u.a. gegen die Olympiasieger-Brüder Robert und Christoph Harting durchsetzte.

„Berlin war für mich immer ein guter Boden“, sagte Weißhaidinger. In der deutschen Hauptstadt gewann der aktuell 26-Jährige 2016 das ISTAF-Freiluft-Meeting, sicherte sich 2018 als erster Ausländer das Indoor-Event in der Mercedes-Benz-Arena und holte dann auch noch im August im Olympia-Stadion vor mehr als 60.000 Zuschauern EM-Bronze. „Die Stimmung in der Halle ist unglaublich. Es macht richtig Spaß“, betonte Weißhaidinger.

Der Diskus-Bewerb bildet am Freitag vor 12.600 Fans in der wohl ausverkauften Arena den Schluss- und Höhepunkt des Sechs-Stunden-Events. Das Wettkampf-Format bedeutet eine Weltpremiere - vier Frauen treffen auf vier Männer. Die Teamwertung entscheidet im Kampf der Geschlechter. Feiner Unterschied: der Diskus der Männer wiegt 2 kg (Durchmesser: 22 cm), jener der Frauen nur halb so viel (Durchmesser: 18 cm).

Coach Gregor Högler dämpfte nach dem Teneriffa-Trainingslager Anfang Jänner allerdings die Erwartungshaltung. „Wir haben das Training im Gegensatz zum Vorjahr kaum zurückgenommen, ohne einen einzigen trainingsfreien Tag“, betonte der ehemalige Olympiateilnehmer im Speerwurf. „Dazu kommt, dass der Saisonhöhepunkt mit der WM in Doha ungewohnt spät stattfindet (27. September - 6. Oktober). Luki war im Training zuletzt bärenstark, aber er ist natürlich noch geschlaucht von den extremen Trainingsumfängen.“