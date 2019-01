Europas Leitbörsen zu Mittag uneinheitlich

Frankfurt am Main (APA) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Mittwoch im Verlauf unterschiedlich tendiert. Der 50 führende Unternehmen der Eurozone umfassende Euro-Stoxx-50 verlor 0,34 Einheiten oder 0,01 Prozent auf 3.153,08 Punkte. Der DAX in Frankfurt notierte gegen 13.45 Uhr mit 11.185,21 Punkten und minus 33,62 Einheiten oder 0,30 Prozent. Der FTSE-100 der Börse London gewann um 112,17 Zähler oder 1,64 Prozent und steht nun bei 6.946,10 Stellen.

Kurz vor neuen Gesprächen in den USA hat China Zugeständnisse im Handelsstreit in Aussicht gestellt. Das Parlament soll bereits im März über ein neues Gesetz zum Schutz ausländischer Firmen abstimmen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua. Damit sollen diese besser vor Einmischung durch die Regierung in Peking und vor Technologieklau bewahrt werden.

Der stellvertretende chinesische Ministerpräsident Liu He wurde am Mittwoch in Washington erwartet, wo er am Donnerstag auch US-Präsident Donald Trump treffen soll. Zuletzt hatte die Anklage gegen den chinesischen Technologiekonzern die Situation zwischen den USA und China wieder etwas angespannt.

Neben dem Handelsstreit und der anhaltenden Unsicherheit bezüglich des Brexit rückte die Zinsentscheidung der US-Notenbank Federal Reserve in den Mittelpunkt. Marktbeobachter halten auch eine Pause der Zinserhöhungen für möglich. Ranghohe Fed-Vertreter hätten dies zuletzt wiederholt angedeutet, hieß es.

Der Datenkalender blieb unterdessen weitgehend leer. Die deutsche Bundesregierung senkte allerdings ihre Erwartungen an das Bruttoinlandsprodukt (BIP) deutlich. Sie rechnet heuer nur noch mit einem Wirtschaftswachstum von 1 Prozent. In ihrer Herbstprognose war sie noch von 1,8 Prozent Wachstum ausgegangen.

Bei den Einzelwerten hielten sich weiterhin die Anteilsscheine von LVMH an der Spitze des Euro-Stoxx-50. Der Kurs des Luxusgüterkonzerns stieg im Verlauf um deutliche 6,31 Prozent. Eine weiterhin starke Nachfrage aus China für die Produkte von LVMH hat die Anleger am Mittwoch positiv gestimmt. Die Papiere des Konkurrenten Kering folgten mit einem Kursplus von 3,7 Prozent an zweiter Stelle im Leitindex für die Eurozone.

Am schwächeren Ende der Kurstafel fanden sich mit der Deutschen Post (minus 1,50 Prozent) und Siemens (minus 1,73 Prozent) zwei Werte aus dem DAX. Die Post-Aktien seien „in Ungnade gefallen“, erklärte Analyst Andy Chu von der Deutschen Bank. Kritisiert würden der zu große Optimismus des Managements, eine unkalkulierbare Profitabilität, enttäuschende Barmittelzuflüsse und die entsprechend nicht gerade günstige Bewertung, sowie Risiken durch Ergebnisschwankungen in der Sparte DHL. Siemens hatte durchwachsene Geschäftszahlen über das erste Quartal vorgelegt. Starken Auftragseingängen standen dabei sinkende Gewinne gegenüber.

