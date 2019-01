Mutter gewaltsamen Todes gestorben: Pole in Wien vor Gericht

Wien/Krakau (APA) - Weil er für den gewaltsamen Tod seiner vor sieben Jahren verstorbenen Mutter verantwortlich sein soll, beschäftigt sich die Wiener Justiz mit einem 59-jährigen polnischen Staatsbürger, der seit langem in der Bundeshauptstadt lebt. Der Mann musste sich am Mittwoch wegen Körperverletzung mit tödlichem Ausgang (§ 86 StGB) am Landesgericht verantworten.

Ein Schöffensenat erklärte sich am Ende einer dreistündigen Verhandlung für nicht zuständig. Nach Ansicht des Gerichts hat das Beweisverfahren ergeben, dass der Angeklagte den Tod seiner Mutter zumindest mit bedingtem Vorsatz wissentlich in Kauf genommen haben könnte. Das bedeutet, dass sich in einigen Monaten ein Schwurgericht mit dem Fall auseinandersetzen muss und prüfen wird, ob der 59-Jährige mit seinen Handlungen bzw. Unterlassungen womöglich den Tatbestand des Mordes erfüllt hat.

Das inkriminierte Geschehen hatte sich im Haus der Mutter in einer Ortschaft in der Nähe von Krakau abgespielt. Der Sohn soll mit der damals 82-Jährigen seit längerem gestritten haben, weil er diese dazu bringen wollte, ihm das Haus zu überschreiben. Die betagte Frau weigerte sich. Weil ihr Sohn darauf hin angekündigt haben soll, er werde das Gebäude anzünden, verständigte die 82-Jährige die Polizei.

Am 31. Jänner 2011 suchte der Mann erneut das Gespräch mit der Mutter, was wiederum in eine Auseinandersetzung ausartete. Dabei soll der 59-Jährige der gehbehinderten Frau die Krücken weggenommen und diese damit zu Boden gebracht haben. Laut Anklage versetzte er ihr Schläge, setzte bzw. kniete sich dann auf die Frau und ließ die Schwerverletzte liegen, nachdem er Blutlacken aufgewischt hatte. Die 82-Jährige starb einige Stunden später an den Folgen von Serienrippenbrüchen und lebensgefährlichen Schnittverletzungen am linken Unterschenkel, die vermutlich darauf zurückzuführen waren, dass sie zunächst auf einen massiven Glastisch gestürzt war, der dabei zu Bruch ging.