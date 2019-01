Frankfurter Rentenmarkt tendiert fester

Frankfurt am Main (APA/dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Mittwoch im Kassahandel gestiegen. Die Umlaufrendite fiel im Gegenzug von 0,07 Prozent am Vortag auf 0,06 Prozent, wie die Deutsche Bundesbank in Frankfurt mitteilte. Der Rentenindex Rex stieg um 0,03 Prozent auf 142,06 Punkte. Diesen Index berechnet die Deutsche Börse auf Basis der Kassakurse ausgesuchter Anleihen.

Zur Wochenmitte steht zum einen der US-chinesische Handelskonflikt im Fokus. Eine neue Gesprächsrunde zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt soll den schweren Disput entschärfen. Der amerikanische Finanzminister Steve Mnuchin hatte sich am Dienstag optimistisch gezeigt und so für gute Stimmung gesorgt.

Neue Konjunkturdaten konnten die Anleihekurse nicht nennenswert bewegen. Die französische Wirtschaft überraschte zum Jahresschluss mit einem soliden Quartalswachstum von 0,3 Prozent. Die „Gelbwesten“-Proteste machten sich in einem stagnierenden Konsum bemerkbar, während der Export stark zulegte. Die Wirtschaftsstimmung im Euroraum, gemessen an dem von der EU-Kommission erhobenen Indikator ESI, trübte sich unterdessen weiter ein.

Gegen Abend mitteleuropäischer Zeit rückt die amerikanische Geldpolitik in den Mittelpunkt. Die US-Notenbank Fed wird neue Entscheidungen bekanntgeben. Es wird nicht mit einer abermaligen Zinsanhebung gerechnet, nachdem bereits mehrere hochrangige Zentralbanker eine Zinspause angedeutet hatten. Fachleute erwarten am Abend eine Bekräftigung dieser Haltung.