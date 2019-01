Italien restituiert Manuskript des Malers Peter Strudel an Österreich

Rom (APA) - Italien hat ein Manuskript des österreichischen Malers und Bildhauers Peter Strudel (1660-1714) an Österreich restituiert, das einst dem Staatsarchiv entwendet wurde. Das Manuskript wurde am Mittwoch dem österreichischen Botschafter in Italien, René Pollitzer, übergeben.

Das Umkehrschreiben aus dem Jahr 1689 über die Vergabe von Postprivilegien an den Autor war vor Jahren gestohlen und illegal ausgeführt worden. Wie die österreichische Botschaft der APA bestätigte, ist die Rückgabe des Manuskripts das Ergebnis einer Untersuchung der Carabinieri für den Schutz des Kulturerbes von Udine im Rahmen der internationalen Operation „Pandora II-Athen“ zur Bekämpfung des illegalen Handels mit Kulturgütern.

Die Staatsanwaltschaft von Trient hatte 2017, in Zusammenhang mit dem Online-Verkauf von Archivmaterial, eine Hausdurchsuchung angeordnet. Diese ermöglichte es im November 2017, in einem Privathaus in Cles bei Trient ein historisches Schriftstück zu identifizieren, das angesichts des hohen Wertes von den Carabinieri beschlagnahmt wurde.

Technische Untersuchungen, die mit den Landesarchivaufsichtsbehörden von Trient und Bozen sowie mit den zuständigen österreichischen Behörden durchgeführt wurden, ermöglichten es, die Echtheit des Manuskripts aus dem „Fondo dei Conti Paar“ des Österreichischen Staatsarchivs festzustellen. Das Manuskript wurde am Mittwoch von Fabrizio Parrulli, Kommandant der Carabinieri für Schutz von Kulturgütern (TPC) an den Leiter des Haus-, Hof- u. Staatsarchiv, Direktor Mag. Thomas Just, und Botschafter Pollitzer überreicht.