Fischer von Hai auf La Reunion tödlich verletzt

Saint-Denis (APA/dpa) - Ein Fischer ist an einer Flussmündung auf der französischen Insel La Reunion im Indischen Ozean von einem Hai getötet worden. Der Raubfisch habe den 41-Jährigen am Mittwoch angegriffen, als er im Wasser stand, teilten die Behörden mit. Rettungskräfte hätten den Mann nicht wiederbeleben können, er starb an seinen Verletzungen.

Der Unfall ereignete sich bei Sainte Rose am Riviere de l‘Est, einem Fluss an der Ostküste der Insel. Vor La Reunion kommt es immer wieder zu tödlichen Hai-Angriffen, meist sind die Opfer Surfer und andere Wassersportler. Die Behörden hatten deshalb 2013 Vorsichtsmaßnahmen ergriffen und Verbotszonen eingerichtet.