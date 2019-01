Brexit - Brok: Fraktionen im EU-Parlament gegen Nachverhandlungen

Brüssel (APA/dpa/AFP) - Beim Brexit lehnen die maßgeblichen Fraktionen des Europäischen Parlaments die von Großbritannien verlangten Nachverhandlungen des Austrittsabkommens ab. Dies sagte der EVP-Abgeordnete und CDU-Brexit-Beauftragte Elmar Brok am Mittwoch nach einer Sitzung der sogenannten Steuerungsgruppe des Parlaments.

Es gebe „eine völlig einheitliche Auffassung aller demokratischen Fraktionen dieses Hauses“, bei der bisherigen Strategie der EU zu bleiben, berichtete Brok. Das britische Unterhaus hatte Premierministerin Theresa May am Dienstagabend aufgefordert, die umstrittene Garantie für eine offene Grenze zwischen dem EU-Staat Irland und dem britischen Nordirland aus dem Brexit-Vertrag heraus zu verhandeln. Die EU-Länder hatten dies prompt abgelehnt - und das Europaparlament trägt diese Linie nach den Worten von Brok mit.

Der CDU-Abgeordnete machte deutlich, dass für die EU der Schutz des Binnenmarkts oberste Priorität sei. „Die Verteidigung des Binnenmarkts, der die Basis beispielsweise in Deutschland unseres ökonomischen Erfolges ist, ist doch wichtiger als die Gefahr eines harten Brexits“, sagte Brok. „Der Binnenmarkt ist die Zentrale der Europäischen Union. Wenn wir den Binnenmarkt zerstören, ist die Europäische Union am Ende.“

Zur Befürchtung, dass im Fall eines Brexits ohne Vertrag in Irland eine harte Grenze zu Nordirland entsteht, sagte Brok: „Wenn die Briten nicht bereit sind, diese Kernbedingung der Europäischen Union zu erfüllen, tragen sie allein die Verantwortung.“ Zuvor hatte er in einem Interview mit dem Südwestrundfunk (SWR) Interview von einer „unfassbaren Situation“ gesprochen. In dem ausgehandelten Austrittsvertrag sei ein britischer Vorschlag zur Nordirlandfrage angenommen worden, „der jetzt von Briten vehement bekämpft wird“.

Das britische Unterhaus hatte am Dienstagabend für Nachverhandlungen zum Austrittsvertrag mit der EU gestimmt und sich gleichzeitig gegen einen harten Brexit gewandt. 317 Abgeordnete stimmten dafür, die sogenannte Backstop-Regelung für Nordirland in dem Vertrag zu ersetzen. Dabei geht es um die Auffanglösung für die künftige Grenze zwischen der britischen Provinz Nordirland und Irland. Nach ihr bliebe das Vereinigte Königreich ohne eine Folgevereinbarung in einer Zollunion mit der EU.

Brok bedauerte im SWR, dass sich die britischen Abgeordneten durch die Abstimmungsergebnisse selbst viele Optionen weggenommen hätten. Sie wollten keine Zollunion, keine Verschiebung des Austritts und kein zweites Referendum. Jetzt bliebe nur noch die Notlösung für die Briten, vor dem Austritt am 29. März einseitig das Austrittsgesuch zurückzunehmen. Der EVP-Abgeordnete erklärte, er hoffe, dass „der Verstand nicht völlig aussetzt“ und es nicht doch zu einem ungeregelten Brexit wegen der Backstop-Regelung komme.

Auch die deutsche Industrie hat den Brexit-Kurs des britischen Parlaments scharf kritisiert. „Es ist für unsere Unternehmen schwer erträglich, dass London weiter wertvolle Zeit verspielt“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Industrieverbandes BDI, Joachim Lang, am Mittwoch in Berlin. „Der Auftrag nachzuverhandeln ist unverantwortliches Wunschdenken und tut nichts dafür, die akute Gefahr eines chaotischen Brexits abzuwenden.“ Betriebe diesseits und jenseits des Ärmelkanals hingen weiter in der Luft. Für Nachverhandlungen über das Austrittsabkommen bestehe kein Spielraum.

Der britische Unternehmerverband CBI zeigte sich ebenfalls „zutiefst frustriert“ über die Entscheidung des Parlaments zu Nachverhandlungen über das Brexit-Abkommen gezeigt. „Der nicht enden wollende parlamentarische Prozess hinkt weiter voran, während die Auswirkungen der Vorbereitung für einen No-Deal-Brexit Fahrt aufnehmen“, sagte CBI-Generaldirektorin Carolyn Fairbairn einer Mitteilung zufolge.

Großbritannien will die Europäische Union am 29. März verlassen. Weniger als zwei Monate vorher ist völlig offen, wie das geregelt geschehen soll. Das Parlament hatte sich am Dienstag mehrheitlich dafür ausgesprochen, das mit Brüssel ausgehandelte Austrittsabkommen wieder aufzuschnüren. Erwartet wird, dass Premierministerin May dafür in den kommenden Tagen nach Brüssel reisen wird.

Sie soll dort erreichen, dass die Garantie für eine offene Grenze zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland aus dem Abkommen gestrichen und durch „alternative Regelungen“ ersetzt wird. Die EU hat das jedoch bereits abgelehnt.

Noch am Mittwoch wurde mit einem Treffen Mays mit dem britischen Oppositionsführer und Labour-Chef Jeremy Corbyn gerechnet. Corbyn hatte sich zu Gesprächen mit May bereiterklärt, nachdem sich das Parlament grundsätzlich gegen einen EU-Austritt ohne Abkommen ausgesprochen hatte.

