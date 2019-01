Gegen Kontrolle - Drogendealer stellte sich bewusstlos

Wien (APA) - Plan A funktionierte nicht, Plan B letztlich auch nicht. Ein 24-jähriger Drogendealer ist am frühen Dienstagnachmittag in Wien-Floridsdorf sowohl mit seiner Flucht als auch mit seinem Versuch gescheitert, sich bei der ärztlichen Kontrolle bewusstlos zu stellen. Die Verfolgungsjagd mit Beamten der Bereitschaftseinheit endete nach der Abgabe eines Schreckschusses.

Die Bereitschaftseinheit kontrollierte den Nigerianer um 13.15 Uhr in der U1-Station Leopolda, die Beamten bemerkten weiße Kugeln in seinem Mund. Der 24-Jährige drehte sich plötzlich um und rannte davon. Mehrere Versuche, ihn zu stoppen, scheiterten zunächst. In der Adolf-Loos-Gasse gab ein Polizist schließlich einen Schreckschuss ab, woraufhin der Verdächtige aufgab und sich auf den Boden legte.

Bei der ärztlichen Untersuchung danach wurde der 24-Jährige plötzlich bewusstlos und verweigerte konsequent, den Mund zu öffnen. Die Staatsanwaltschaft beschloss daraufhin, den Verdächtigen in die Justizanstalt Josefstadt in eine sogenannte Schluckerzelle einzuliefern. Dort sollte er bleiben, bis er die Kugeln auf die eine oder andere Art loswird. Vermutlich handelte es sich um Kokain und/oder Heroin. Der 24-Jährige wurde nach dem Suchtmittelgesetz angezeigt.