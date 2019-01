Provinzgouverneur in Südkorea wegen Wahlmanipulation verurteilt

Seoul (APA/dpa) - Ein Gericht in Südkorea hat einen Provinzgouverneur und politischen Verbündeten von Staatschef Moon Jae-in wegen Verwicklung in einen Skandal um Wahlmanipulation zu zwei Jahren Haft verurteilt. Das Bezirksgericht in Seoul befand den Gouverneur der Provinz Süd-Gyeongsang, Kim Kyoung-soo, für schuldig.

Demnach arbeitete Kim mit einem Blogger zusammen, um vor der Präsidentenwahl 2017 die Öffentlichkeit zugunsten des damaligen Kandidaten Moon und seiner liberalen Partei zu beeinflussen. Das berichtete die nationale Nachrichtenagentur Yonhap am Mittwoch. Demnach unterwanderten die beiden Männer Internetportale über ein illegales Computerprogramm.

Der Fall könnte laut Kommentatoren auch dem Image Moons schaden, dessen Zustimmungswerte in der Bevölkerung zuletzt wegen wirtschaftlicher Fragen deutlich zurückgegangen waren. Das Präsidialamt zeigte sich über das Gerichtsurteil überrascht: „Die Entscheidung haben wir absolut nicht erwartet, wir werden die Situation bis zum endgültigen Urteil in Ruhe verfolgen.“

Zentrale Figur in dem Skandal ist der als Druking bekannt gewordene Polit-Blogger Kim Dong-won, der von dem Gericht zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt wurde. Mit seinem Programm wurden automatisch Likes unter Kommentaren zu Zehntausenden Online-Nachrichten erzeugt, die Moon in einem günstigen Licht erscheinen ließen.

Die Ermittler warfen dem Gouverneur vor, Drukings Aktion zu billigen. Der Politiker wies dies zurück. Es wurde erwartet, dass er gegen das Urteil vorgeht. Sollte es in weiteren Instanzen bestätigt werden, würde Kim sein Gouverneursamt verlieren.