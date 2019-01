Gewalt an Frauen - Parlamentarischer Dialog geht in die zweite Runde

Wien (APA) - Der aufgrund der Häufung schwerer Gewalttaten an Frauen gestartete parlamentarische Dialog geht am morgigen Mittwoch in Runde zwei. Erneut werden sich auf Einladung der Zweiten Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) Frauen- und Gleichbehandlungssprecherinnen mit Experten zum Dialog treffen. Diesmal sind alle Fraktionen vertreten, die ÖVP blieb vergangenen Mittwoch wegen ihrer Klubtagung fern.

Zugesagt haben laut dem Büro von Bures Claudia Gamon (NEOS), Stefanie Cox (Liste Jetzt), Gabriele Heinisch-Hosek (SPÖ), Barbara Krenn (ÖVP) sowie die Obfrau der Initiative Freiheitlicher Frauen Stefanie Karlovits als Vertreterin von Carmen Schimanek (FPÖ). Die teilnehmenden Expertinnen und Experten der Auftaktrunde werden ebenso wieder anwesend sein, unter anderem die juristische Prozessbegleiterin Sonja Aziz, Martina Ludwig-Faymann, Vorsitzende des Vereins Wiener Frauenhäuser und Udo Jesionek, Präsident der Verbrechensopferschutzorganisation Weißer Ring. Im Mittelpunkt des ersten Dialogs standen Vernetzung, Sensibilisierung, die Unterstützung der Opfer und Männerarbeit.

(S E R V I C E - Beratung und Hilfe für Frauen, die von Gewalt betroffen sind: http://go.apa.at/TIQPwQam)