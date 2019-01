Venezuelas Erdölschatz trocknet aus

Paris (APA/AFP) - Der südamerikanische Krisenstaat Venezuela sitzt auf einem Schatz. In seinen Böden liegen mehr als 300 Milliarden Barrel Öl - das Land hat die größten nachgewiesenen Reserven der Erde, mehr noch als die Öl-Supermacht Saudi-Arabien.

Die Weltmärkte können den absehbaren Ausfall von Öllieferungen aus Venezuela nicht so einfach wettmachen: Die Krise dürfte die Preise steigen lassen, so dass die Folgen letztlich auch an den Tankstellen in Europa zu spüren sein werden.

Die neuen Sanktionen der USA gegen Venezuelas staatlichen Ölkonzern PDVSA dürften diese Entwicklung beschleunigen. Am unmittelbarsten werden sich die Sanktionen zunächst auf die Raffinerien an der Golfküste der USA auswirken: Sie sind auf die Verarbeitung des besonders schweren venezolanischen Rohöls spezialisiert, mit dem sie den enormen Benzin-Durst der USA stillen. Im vergangenen Jahr importierten die USA täglich rund 500.000 Barrel Rohöl aus Venezuela.

Dies fällt nun weg. Die Raffinerien müssen die Ausfälle durch Käufe etwa im Irak und in Mexiko auszugleichen versuchen. Dies dürfte die Preise auf den Weltmärkten steigen lassen, zumal Saudi-Arabien seine Produktion derzeit drosselt.

Der aktuellen Krise ging ein jahrelanger Niedergang der venezolanischen Ölindustrie voraus. Die linksnationalistische Regierung brachte das zweifelhafte Kunststück fertig, das ölreichste Land der Erde zu einem wirtschaftlichen Sanierungsfall zu machen, wo es selbst an den Gütern des täglichen Bedarfs mangelt.

In den 1990er Jahren produzierte Venezuela täglich mehr als drei Millionen Barrel Öl, zuletzt waren es kaum mehr 1,4 Millionen Barrel. Analysten machen dafür Misswirtschaft des staatlichen Ölkonzerns PDVSA verantwortlich, der jahrelang viel zu wenig in die Ölförderung investiert habe.

„Der Ölsektor liegt am Boden“, erklärt der Experte Tamas Varga vom britischen Analysten PVM. Ausländische Unternehmen hätten ihr Engagement in dem Land längst zurückgefahren.

Der Chef des französischen Energieriesen Total, Patrick Pouyanne, sagte kürzlich, in den vergangenen Jahres sei es seinem Konzern in Venezuela lediglich darum gegangen, „die Sicherheit unseres Personals zu gewährleisten“. Die Arbeit sei unter anderem durch Strom- und Wassermangel erschwert worden.

Wenn die Krise in Venezuela erst einmal beigelegt ist, könnte eine künftige neue Regierung den Ölschatz verstärkt anzapfen, um das Land wiederaufzubauen. Eine Sanierung des venezolanischen Ölsektors dürfte die Förderung wieder erhöhen und auf lange Sicht zu einer Senkung des weltweiten Ölpreises beitragen, vermuten Analysten. Auf kurze Sicht aber gehe es in die andere Richtung: Die Preise steigen.