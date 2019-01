Alkoholisierter Niederländer schlug in Tirol Luxemburger bewusstlos

Ischgl (APA) - Ein 29-jähriger Urlauber aus den Niederlanden hat am Dienstagabend im Tiroler Wintersportort Ischgl einem 28-jährigen Luxemburger mehrmals mit der Faust kräftig ins Gesicht geschlagen, so dass dieser bewusstlos zusammenbrach. Der Luxemburger wurde ins Krankenhaus Zams eingeliefert, musste dann laut Polizei aber aufgrund der Schwere der Verletzungen in die Innsbrucker Klinik überstellt werden.

Der Vorfall hatte sich gegen 19.00 Uhr in einem Lokal ereignet. Der Niederländer wurde zunächst von Zeugen und Mitarbeitern der Gemeindewache Ischgl festgehalten, bis die Polizei eintraf und den Mann festnahm. Ein kurze Zeit später durchgeführter Alkomattest verlief positiv.

Der 29-Jährige befand sich am Mittwochnachmittag noch in Polizeigewahrsam. Weitere Vernehmungen und Erhebungen waren vorerst noch im Gange. Warum der Mann auf den Luxemburger losgegangen war, war zunächst unklar.