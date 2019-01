Grazer Fotoschau „100 Jahre Grenze“ - „Gang durch wildes Jahrhundert“

Graz (APA) - Das Museum für Geschichte in Graz zeigt den letzten Teil der Ausstellungstrilogie „100 Jahre Grenze“ über den steirisch-slowenischen Raum. Die meisten Besucher dürften sich angesichts der Ereignisse seit 1946 selbst als Zeitzeugen fühlen - es geht u.a. um die Zeit der Grenzübergänge als Teil der Gastarbeiterroute, die Kämpfe 1991, den EU-Beitritt Sloweniens und die Flüchtlingsjahre 2015 und 2016.

„Wir sind mit den drei Fotoausstellungen durch ein wildes Jahrhundert gegangen“ beschrieb Bettina Habsburg-Lothringen, Leiterin der Abteilung Kulturgeschichte des Universalmuseum Joanneum (UMJ), am Mittwoch die dokumentierten Ereignisse. Kurator Helmut Konrad schilderte die drei Ausstellungsräume als zeitliche Abschnitte: Im ersten Raum ist die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg zu sehen, von 1946 bis in die späten 1960er Jahre. „Da wurde die Grenze wieder zu einer sehr realen, und es ist auch zu Todesschüssen an der Grenze gekommen“, sagte Konrad. Die meisten Bilder zeigen Zollkontrollen am „Eisernen Vorhang light“ und auch das „Gasthaus zum Eisernen Vorhang“. Konrad hob hervor, dass damals Staus an der Gastarbeiterroute zu Urlaubszeiten an der Tagesordnung gewesen seien. „Am Weihnachtstag 1969 reichte der Stau rund 70 Kilometer bis Graz zurück, damals wurden 20 Autos pro Minute kontrolliert. Ein Luftbild zeigt die Fahrzeuge kilometerweit Stoßstange an Stoßstange Richtung Süden.“

Die weiteren beiden Räume befassen sich mit der Intervention der Jugoslawischen Bundesarmee an der Grenze und der Sezession Sloweniens. An der erst 22 Jahre alten Murbrücke in Radkersburg - die alte war 1945 von den sich zurückziehenden Deutschen gesprengt worden - krachte es im Juni und Juli 1991 wieder. Qualmende Häuser und das Geknatter automatischer Waffen zeichnen ein beklemmendes Erinnerungsbild. Bildlich wird auch auf das - kurzzeitige - Verschwinden der Grenze mit dem Beitritt Sloweniens zur EU und zum Schengenraum 2004 bzw. 2007 eingegangen: Der Europa-blaue Weihnachtsbaum an einem Grenzübergang ließ auf ein endgültiges Zusammenwachsen des alten Raumes hoffen. Mit dem laut Konrad „fröhlichen Miteinander“ war 2015 wieder Schluss - die Flüchtlingskolonnen führten zu einer politischen und humanitären Ausnahmesituation, zur Errichtung der „baulichen Maßnahme“ vulgo Grenzzaun in Spielfeld und zur Demonstration der Identitären nahe des Grenzübergangs.

Die 167 Fotos und zwei Videos wurden aus über 1.000 Bildern ausgewählt, der ORF hat für die Ereignisse an der Grenze 1991 - u.a. die Kämpfe zwischen slowenischer Territorialverteidigung und jugoslawischer Bundesarmee und Bundespolizei und den Sicherungseinsatz des Bundesheeres - zwei Videozusammenschnitte zur Verfügung gestellt. Als Quellen dienten u.a. die Sammlungen zweier steirischer Fotografen, das Archiv des Pavelhaus (Pavlova hiza) in Bad Radkersburg und das örtliche Museum. Dazu kommen die Bilder zahlreicher Privater, etwa über die Monate der Flüchtlingszüge in Spielfeld und Bad Radkersburg ab Herbst 2015.

Die drei kleinen Begleitbüchlein zu den drei Ausstellungsteilen mit vielen Fotos sind zusammengefasst zu haben. Ab März sollen sie auf kulturgeschichte.online der Homepage des Universalmuseums Joanneum (UMJ) abrufbar sein, wie Bettina Habsburg-Lothringen am Mittwoch bei der Eröffnung sagte.

( S E R V I C E - „100 Jahre Grenze. Eine Ausstellung in drei Kapiteln“. Dritter Teil „1946 bis 2018. Leben mit der Grenze“ vom 1.2 bis 19.5 2019. Nähere Info unter https://www.museum-joanneum.at/museum-fuer-geschichte/ausstellungen/ ausstellungen abrufbar.)