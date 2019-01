Athen dürfte NATO-Protokoll zu Mazedonien am 8. Februar ratifizieren

Skopje/Athen (APA) - Griechenland ist laut Medienberichten in Skopje der erste NATO-Staat, der in seinem Parlament das Protokoll der Allianz zum Beitritt Mazedoniens (Nordmazedonien) ratifizieren wird. Dies dürfte am 8. Februar in Athen geschehen, berichteten Medien in Skopje.

Das griechisches Parlament hatte vor wenigen Tagen die vorjährige Vereinbarung mit Mazedonien über die Lösung des langjährigen Namensstreites zwischen Skopje und Athen ratifiziert. Sie war am 17. Juni unterzeichnet worden.

Mazedoniens Regierung hat laut der serbischen Presseagentur Tanjug am heutigen Mittwoch einen Plan zur Umsetzung der sogenannten Vereinbarung von Prespa angenommen. Dieser sieht unter anderem den Austausch von Tafeln mit Staatsnamen an staatlichen Institutionen, Unternehmen, Grenzübergängen, diplomatischen Vertretungen vor. Die Umsetzung der Prespa-Vereinbarung soll demnach gleich nach der Ratifizierung des NATO-Protokolls zum Beitritt Mazedoniens durch Griechenland geschehen.

Mazedonien wird künftig den Namen Republik Nordmazedonien tragen. Das im Vorjahr erlassene neue Sprachgesetz soll gleichzeitig mit dem Namenswechsel zur Anwendung kommen. Entsprechend dem Gesetz ist neben dem Mazedonischen nun auch Albanisch landesweite Amtssprache des Balkanlandes.

~ WEB http://www.nato.int/ ~ APA399 2019-01-30/14:34