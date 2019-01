Dritte KV-Verhandlungsrunde für Sozialwirtschaft zieht sich

Wien (APA) - Ausgeprägtes Sitzfleisch beweisen die Gesprächspartner in der dritten Runde der Kollektivvertragsverhandlungen für die rund 100.000 Beschäftigten der privaten Sozial- und Gesundheitsberufe. Die um 9 Uhr früh gestarteten Gespräch waren am Nachmittag immer noch im Gange und ein Ende war nicht abzusehen. In Verhandlungskreisen wurde eine „lange Nacht“ befürchtet.

Die Gewerkschaften vida und GPA-djp sind mit der Forderung von 6 Prozent in die Verhandlungen gegangen, die Arbeitgeber boten zuletzt lediglich 2,37 Prozent. Außerdem verlangen die Gewerkschaften eine 35-Stunden-Woche bei vollem Lohn- und Personalausgleich und sechs Wochen Urlaub für alle. Die Arbeitgeberseite lehnt dies ab, weil sich die Wünsche der Arbeitnehmer auf über 25 Prozent Mehrkosten summieren würden.

Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, hat die Gewerkschaft am Dienstag bereits einen Aktionstag veranstaltet. Bei einem Sternmarsch in Wien sowie bei Verteilaktionen in Linz und Graz sind nach Gewerkschaftsangaben rund 3.000 Menschen auf die Straße gegangen.