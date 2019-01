Offener Brief an Stelzer - LH: „OÖ nicht ins rechte Eck stellen“

Linz/Wien (APA) - Der oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) hat am Mittwoch auf den offenen Brief von 91 Persönlichkeiten, in dem mehr Engagement gegen Rechtsextremismus gefordert wird, geantwortet. Das Land unternehme viel dagegen und er lasse daher nicht zu, „dass Oberösterreich und seine Menschen in ein rechtes Eck gestellt werden“, betonte er in einer Aussendung.

„Oberösterreich ist sich seiner historischen Schuld und der damit einhergehenden Verantwortung bewusst“, so Stelzer. Als Beispiel nannte er den 1995 eingerichteten Lern- und Gedenkort Schloss Hartheim, der ein „internationales Leuchtturmprojekt“ sei. Rassismus, Hetze, Ausgrenzung und Gewalt hätten in Oberösterreich keinen Platz, man sei ein weltoffenes Land.

„Rechtsextremismus gibt es leider in einigen Ländern Europas, auch in Österreich und manchen Bundesländern“, räumte der Landeshauptmann ein. Das sei ein ernstes Problem, aber „Fakt ist: Wir dulden keinen Extremismus - egal, ob Rechts oder Links - und wir bekämpfen ihn auch mit allen Maßnahmen“.

Stelzer nahm zudem die Sicherheitsbehörden gegen den Vorwurf die rechtsextreme Szene nicht im Griff zu haben in Schutz. „Denn wie bei allen anderen Straftaten, ist auch bei extremistischen Taten eine lückenlose Aufklärung nicht immer rasch möglich“. Viele Polizistinnen und Polizisten, würden aber „tagtäglich alles Erdenkliche tun, um Extremismus zu verhindern bzw. um solche Straftaten aufzuklären“, ist Stelzer überzeugt.