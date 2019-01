Nachrichten leicht verständlich (in den Sprachstufen B1 und A2)

Großbritannien will den Vertrag zum Brexit neu verhandeln

London - Großbritannien und die EU haben sich vor einiger Zeit auf einen Vertrag zum Brexit geeinigt. Nun will die britische Regierungs-Chefin Theresa May diesen Vertrag neu verhandeln. Dabei geht es vor allem um die Grenze zwischen dem EU-Mitglied Irland und dem britischen Nordirland. Für eine Neuverhandlung benötigt sie auch die Zustimmung des britischen Parlaments. Die Zustimmung bekam sie am Dienstagabend. Die EU ist aber gegen eine Neuverhandlung des Vertrags. Großbritannien will die EU am 29. März verlassen. Gibt es bis dahin keine Einigung, droht ein Austritt ohne einen Vertrag mit der EU.

Erklärung: Brexit

Brexit ist ein kurzer Name für den Austritt von Großbritannien aus der EU. „Br“ steht für Britannien und „exit“ ist das englische Wort für „Austritt“.

Österreich soll Herbstferien bekommen

Wien - Die Regierung in Österreich hat beschlossen, Herbstferien für Schüler zu schaffen. Die Herbstferien in Österreich sollen zwischen den Feiertagen Nationalfeiertag und Allerheiligen stattfinden. Das 1. Mal finden die Herbstferien 2020 statt. Für die neuen Ferien müssen aber andere Ferientage gestrichen werden. Deshalb wird in Zukunft am Dienstag nach Ostern und am Dienstag nach Pfingsten unterrichtet.

In Wien wird eine neue Halle für Musik und Sport gebaut

Wien - In Wien wird eine neue Halle für Konzerte und Sport-Veranstaltungen gebaut. Sie wird im Gebiet Neu Marx im Bezirk Landstraße entstehen. Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig sagte, dass der Bau im Jahr 2021 starten soll. Die Halle soll im Jahr 2024 eröffnet werden. Die Halle soll nicht mehr als 250 Millionen Euro kosten. Es sollen bis zu 20.000 Besucher Platz haben. Sobald sie fertig ist, wird die Halle die größte Halle in Österreich sein. Bis dahin ist die Stadthalle in Wien die größte Halle in Österreich.

Marcel Hirscher gewinnt mit gutem Vorsprung in Schladming

Schladming - Am Dienstag hat in Schladming in Österreich ein Ski-Rennen im Slalom stattgefunden. Dieses Rennen gewann der Österreicher Marcel Hirscher. Hirscher gewann sogar mit über einer Sekunde vor dem 2. Platz. Den 2. Platz hat der Franzose Alexis Pinturault erreicht. Mit seinem Sieg gewann Marcel Hirscher schon 68 Rennen bei Ski-Weltcups. Nach seinem Sieg war Hirscher zufrieden und sagte, dass die 40.000 Zuschauer auch für ihn feiern sollen.

Erklärung: Ski-Weltcup

Der Ski-Weltcup ist eine Serie von Ski-Rennen. Jedes Jahr werden im Winter viele Rennen in den Disziplinen Abfahrt, Super-G, Riesenslalom und Slalom gefahren. Ski-Fahrer und Ski-Fahrerinnen aus der ganzen Welt machen bei den Rennen mit. Für gute Ergebnisse bekommt man Punkte. Wer am Ende der Ski-Saison die meisten Punkte hat, hat den Weltcup gewonnen.

Erklärung: Slalom

Ein Slalom ist ein Wettkampf im Sport. Bei diesem Wettkampf fährt der Sportler in Kurven um Hindernisse. Beim Slalom im Skisport fahren die Ski-Rennläufer zum Beispiel um Stangen aus Plastik herum. Diese Stangen nennt man Tore. Der Slalom im Skisport wird in 2 Durchgängen gefahren. Das heißt, dass jeder Ski-Rennläufer die Strecke 2 Mal fährt.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind in erster Linie Menschen mit Leseschwächen. Es handelt sich um ein Pilotprojekt in Zusammenarbeit mit dem Grazer Unternehmen capito. +++